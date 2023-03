„Mein Ziel ist es, die Auftragszahl zu verdoppeln“

Elmshorn (sw) Gemeinsam mehr erreichen. Nordgutachter.de ist ein gemeinsamer Web-Auftritt von freien und unabhängigen Kfz- Sachverständigen aus dem Raum Schleswig-Holstein sowie einem FSP-Servicebüro im Hamburg. Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit Andy Matull, Kfz-Sachverständiger und -Meister, zu einem Gespräch.



Herr Matull, seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kamen Sie auf die Idee?

Ich war bei der Dekra beschäftigt, anschließend bin ich dann zu einer anderen Versicherung gewechselt. Dort habe ich viel gelernt, habe aber auch erkannt, dass man einiges besser machen kann. Deshalb habe ich mich schließlich 2009 selbstständig gemacht. Zunächst in Tornesch und jetzt ganz neu in Elmshorn.



Welche Leistungen können Kunden bei Ihnen erwarten?

Der Schwerpunkt liegt bei uns auf Schaden- und Wertgutachten für Zweiräder, Pkw und Kleinlaster sowie Nutzfahrzeuge. Bei uns erhalten Kunden stets schnelle und kompetente Hilfe. Die Erstellung eines Gutachtens kann aus vielen Gründen erforderlich sein. Ob man nach einem Unfall ein Schadengutachten benötigt, eine Wertanganbe für sein Fahrzeug wünscht oder eine zusätzliche Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf haben möchte, bei uns findet man seinen richtigen Ansprechpartner. Zu unseren Leistungen gehören unter anderem Unfall-Schadengutachten, Kurzgutachten bei Bagatellschäden, Plausibilitätsprüfungen sowie Leasingrücknahmen und technische Beratung.



Was zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders aus?

Besonderes Augenmerk ist bei mir der Kenntnisstand für die sogenannten ,beiden Seiten’. Das heißt, ich kenne die rechtlichen Punkte und kann somit ein Gutachten bieten, das regulierungsfähig, also entsprechend der aktuellen Rechtssprechung ist. Des Weiteren arbeite ich hier vor Ort mit einem Rechtsanwalt zusammen, sodass wir Schulungen für Autohäuser und Werkstätten bezüglich aktueller Rechtssprechnung und Haftpflichtschadensfall anbieten können. Alle unsere Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden im Vor- Ort-Service an, das heißt wir kommen zu unseren Kunden, damit ihr Aufwand so gering wie möglich bleibt. Unsere Gutachten entsprechen stets den höchsten Standards der FSP, Fahrzeugsicherheitsprüfung, und dessen Partner, dem TÜV Rheinland und unterliegen einer ständigen Qualitätssicherung.



Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Situation ein, sind Sie zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden. Ich bin durch die Zusammenarbeit mit der FSP gut aufgestellt und erfahre dadurch eine große Akzeptanz bei Werkstätten und Versicherungen. Blicken Sie genauso positiv in die Zukunft? Durch den neuen Standort, an dem sich neben dem erwähnten Rechtsanwalt auch ein Autohaus befindet, bin ich gut vernetzt und sehe die Zukunft somit positiv. Mein erklärtes Ziel ist es, im kommenden Jahr meine Auftragsanzahl zu verdoppeln.



Wie machen Sie auf sich aufmerksam?

Ich setzte vor allem auf das Internet und Empfehlungsmarketing. Es gibt keine bessere Werbung, als eine gute Kritik eines Kunden.



Verraten Sie uns zum Schluss Ihren ganz persönlichen Wunsch?

Ich möchte gerne noch einmal im Kartfahren den Nord-Ostsee-Pokal gewinnen. Das ist mir vor Jahren schon einmal gelungen und aufgrund meiner Selbstständigkeit ein wenig zu kurz gekommen.



Foto: Kfz-Sachverständiger und -Meister Andy Matull wagte 2009 den Schritt in die Selbstständigkeit.

Veröffentlicht am: 10.01.2013