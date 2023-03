11.07.2015 | 14:18 Uhr | twiga Beratung | Großer Scharnhorst 26, 21465 Reinbek



twiga Beratung (em) Meine Lebensaufgabe und ich - Workshop III aus dem Human Design System. Verblüffende Erkenntnisse für Neugierige im 4-stündigen Workshop von Nicola Richter.



Wissen Sie, was Sie im Leben leitet und was Sie wirklich zufrieden macht? Das Human Design System gibt Auskunft über Ihre persönlichen Talente und Ihr übergeordnetes Lebensthema. Dies ist ein überaus spannendes Feld, das tiefe Erkenntnisse bereit hält.



5 Teilnehmer



Kostenbeitrag 70 Euro inkl. MwSt.



Zum Inhalt:



Die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich häufig dann, wenn das Leben zur Routine geworden ist oder eine Lebensphase zum Abschluss kommt. Kinder gehen aus dem Haus, ein Arbeitswechsel steht an, ich werde 40 oder 50 oder 60...

Sie erhalten Unterlagen mit einer Auswertung - zu Ihrer Lebensaufgabe nach dem Human Design System.



Verstehen Sie, was Sie zufrieden macht und welche Talente Sie für Ihre Lebensaufgabe mitbringen. Stellen Sie fest, in welchen Bereichen Sie noch konditioniert, also fremdbestimmt, sind und welche Träume wahr werden wollen.



Anmeldungen an info@twiga-beratung.de



Mehr lesen in http://www.twiga-beratung.de/



Weitere Termine auch auf Anfrage möglich.



Veröffentlicht am: 29.06.2015