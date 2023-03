„Meine Rückenerkrankung ist und war mein Lehrmeister “

Uetersen (ml) In kaum einem anderen Bereich erlebt man so viele Firmen- Neugründungen wie dies in der Sparte der Fitnesscenter der Fall ist. Eine Vielzahl von neuen Sportstätten hat sich in den vergangenen Jahren um das stetig wachsende Interesse der Menschen an sportiver Betätigung bemüht. Viele dieser neuen Center haben dann aber doch das erste oder zweite Jahr wirtschaftlich nicht überlebt, weil eben ein bisschen mehr dazu gehört als nur ein paar Geräte aufzustellen, um dann darauf zu reflektieren, dass möglichst viele Menschen dafür monatlich sehr viel Geld bezahlen.



Vor diesem Hintergrund ist es schon beachtlich, wenn ein Fitnesscenter es schafft, sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Dies ist Klaus Petzol mit seinem Gesundheits-Studio in diesem Jahr gelungen. Grund genug, ihn einmal vorzustellen.



Herr Petzold, wie kamen Sie zu der Idee ein Fitness-Center aufzumachen?



Ich habe eigentlich immer schon viel Sport gemacht und wollte nach dem Abitur Sport studieren mit dem Ziel, einmal als Lehrer tätig zu sein. Auf Grund einer schweren Rückenerkrankung ging dies nicht und ob sie es glauben oder nicht, damals empfahlen mir die Ärzte, möglichst ganz mit dem Sport aufzuhören. Ich habe dann begonnen, intensiv Taekwon- Do zu betreiben und fand in einem außergewöhnlichen Lehrmeister eine Art Mentor, der mir nach intensiven Jahren des Trainings 1977 angeboten hat, eine Sportschule in Hamburg zu übernehmen. Diese Schule habe ich dann später einem Schüler übergeben und mich 1987 an diesem Standort hier mit meinem eigenen Gesundheits-Studio selbstständig gemacht.



Wieviele Mitarbeiter haben Sie?



Ich beschäftige drei Mitarbeiter und bilde einen jungen Mann zum Sportund Fitnesskaufmann aus. Unser Fitness- Trainer Roland Bleck ist von Beginn an dabei, also seit 1987 und meine Lebensgefährtin Gabi Klug ist seit zwölf Jahren dabei, sie ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir im Bereich Kundenbetreuung den größten Schwerpunkt setzten. Weitere sechs Honorar- und Aushilfskräfte komplettieren das Team.



Was wollen Sie mit Ihrem Studio in erster Linie erreichen, worum geht es Ihnen ganz besonders?



Unser Motto ist: fit und gesund leben! Mir geht es also um eine langfristige gesundheitsorientierte Bewegung. Ich bin gegen rein physikalische Messregeln. Es sollte viel eher darauf geachtet werden, dass die Empfindungsfähigkeit für den eigenen Körper nicht verloren geht. Viele Menschen vergessen die Kommmunikation mit sich selbst und darauf reagiert der Körper meistens mit Krankheitssymptomen. Ich möchte den Menschen klarmachen: Beweg dich selbst und bring deinen Körper mit deinen Gedanken in Einklang mittels einer besonders intensiven Atmung.



Welche Menschen sollen zu Ihnen kommen?



Grundsätzlich alle! Wir beginnen bei uns schon mit Kursen für Kids ab vier Jahren. Auf der anderen Seite haben wir Mitglieder, die über 90 sind. Der geistigen Trägheit muss man durch gute Koordinationsspielchen entgegenwirken. Ein älterer Mensch beispielsweise muss natürlich weitsichtiger vorausschauen, hat eine längere Reaktionszeit. Wenn man das alles weiss, kann man sich darauf gut vorbereiten.



Was zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders aus?



Wir arbeiten mit einem in Deutschland produzierten, chipkartengesteuerten Trainingssystem und ermöglichen unseren Kunden so ein intelligentes Training mit einer individuellen Rundumbetreuung und einer transparenten Erfolgskontrolle. Sie haben gerade 25-jährigen Geburtstag gefeiert. Ein Anlass, stolz zu sein.



Sind Sie zufrieden?



Das kann ich eindeutig mit ja beantworten, natürlich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich in einer kleinen Stadt, also Uetersen, lebe. Aber auch hier lässt sich mit entsprechender Ausdauer ein gutes Geschäft etablieren und halten. Ich arbeite natürlich auch intensiv mit, gebe 20 Kursstunden selbst. Das schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Letztes Jahr hat meine Tochter eine Taekwon-Do-Schule eröffnet. Meine andere Tochter arbeitet als Spa-Managerin auf der AIDA und will in Hamburg ein Studio aufmachen. Sie sehen also, meine Familie ist im Fitnessbereich sehr gut aufgestellt.



Das heißt, Sie blicken voller Zuversicht in die Zukunft?



Auch hier lautet meine Antwort eindeutig ja. Wissen Sie, wenn man es schafft seinen Namen mit seiner guten Leistung in eine Verbindung zu bringen, braucht man sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Und meine Kombination aus Taekwon- Do in Verbindung mit dem Fitnesscenter unterstützt dies natürlich ungemein. Wenn es mir auch weiterhin gelingt, den Menschen klar zu machen, dass Fitness ein langzeitlicher und dadurch extrem gesundheitlicher Weg sein kann, vielleicht sogar muss, dann haben wir unser Ziel erreicht.



Gibt es dann für Klaus Petzold überhaupt noch Wünsche?



Auf jeden Fall! Ich würde gerne drei bis fünf Gesundheitszentren rund um Uetersen gründen, wo ich in einer Kooperation mit Partnern arbeiten kann. Sie sehen also, ich fange nach 25 Jahren gerade erst an.







Bild: Das Motto von Klaus Petzold: Fit und gesund leben!

Veröffentlicht am: 27.08.2012