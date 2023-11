Veröffentlicht am 22.11.2023

Kreis Segeberg (em) Bei der Jahreshauptversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Segeberg wurde die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein (CDU) einstimmig zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Bernstein ist stellvertretende Vorsitzende der CDU Segeberg, vertritt seit Februar 2023 den Bundestagswahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte und war bereits 2017-2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Außerdem ist Melanie Bernstein Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur INMEDIUM GmbH mit Sitz in Neumünster und Hamburg.

Melanie Bernstein lobte die Arbeit des bisherigen Kreisvorsitzenden Patrick Pender MdL und bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit.

In ihrer Vorstellungsrede betonte Bernstein die wichtige Rolle des MIT Segeberg als Brücke zwischen Wirtschaft und Politik: „Unser Austausch mit Unternehmen vor Ort macht deutlich: Die Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung hat auch in Segeberg viel Vertrauen verspielt. Der Mittelstand braucht gerade in Krisenzeiten eine klare Haltung und eine starke Stimme! Dazu möchten wir als MIT Segeberg beitragen: Durch effektive Vernetzung und die Begleitung der vielen Themen, die Unternehmen vor Ort bewegen – von Steuerbelastung über Genehmigungsverfahren bis hin zum Fachkräftemangel. Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen als Team anzupacken und auch in die Arbeit der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag einzubringen! Besonders freut es mich, dass mit Sönke Siebke ein engagierter Landtagsabgeordneter mit an Bord ist, so dass wir uns in Bund, Land und Kreis gemeinsam für bessere Bedingungen für den Mittelstand einsetzen können.“

Neu gewählt wurden neben Melanie Bernstein der stellvertretende Vorsitzende Henning Schumacher aus Bad Bramstedt, Beisitzer Sönke Siebke MdL aus Schmalensee sowie der Mitgliederbeauftragte Hans-Peter Küchenmeister, der für sein langjähriges Engagement beim MIT-Kreisverband gewürdigt wurde. Die Sitzung leitete der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Segeberg, Ole Plambeck, das Grußwort für den MIT-Landesvorstand hielt Kirsten Voß-Rahe.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist mit mehr als 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland und ist auf Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaebene aktiv. Im MIT-Landesverband Schleswig-Holstein sind insgesamt 15 Kreisverbände vertreten.