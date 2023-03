Mertens neuer Direktor der Berufsakademie

Kiel (em/ls) Zum neuen Leiter der staatlich anerkannten Bereiche der Wirtschaftsakademie Schleswig- Holstein wurde der 42-jährige Sven Mertens berufen. Als Mitglied der Geschäftsleitung übernimmt Mertens neben der Leitung der Berufsakademie an den Standorten Kiel, Lübeck und Flensburg unter anderem auch die Führung der akademieeigenen Fachschule für Betriebswirtschaft.



Nach dem Studium der Ingenieurwissenschaften und des Allgemeinen Maschinenbaus an der Universität Siegen war der in Flensburg geborene Mertens zunächst in der Produktplanung und im Qualitätsmanagement eines mittelständischen Produktionsbetriebes in Hilchenbach beschäftigt. Es folgte ein mehrjähriges Forschungsmandat am Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magdeburg sowie die Promotion an der Otto-von-Guericke- Universität, ebenfalls in Magdeburg. Im Anschluss habilitierte Mertens an der Bergischen Universität Wuppertal und nahm eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Marmara-Universität Istanbul wahr.



Ein ausgewiesener Praktiker

Nach Beratungstätigkeiten im IT- und Managementbereich übernahm Mertens 2009 eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule für Wirtschaft (FHDW) in Mettmann und leitete diese bis zu seinem Wechsel an die Wirtschaftsakademie Schleswig- Holstein. „Mit der Berufung von Dr. Sven Mertens in die Geschäftsleitung konnten wir einen ausgewiesenen Praktiker für uns gewinnen, der mit seinen vielfältigen Erfahrungen sowohl auf technischen, akademischen und wirtschaftlichen Gebieten zur Weiterentwicklung der dualen Studiengänge und der Berufsakademie beitragen wird“, so Dr. Detlef Reeker, Geschäftsführer der Wirtschaftsakademie Schleswig- Holstein.



Foto: Dr.-Ing. habil. Sven Mertens Leitet seit Anfang April die staatlich anerkannten Bereiche der Wirtschaftsakademie.

Veröffentlicht am: 29.05.2013