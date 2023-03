Hamburg (em) Instant Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger und Snapchat sind Multifunktionsanwendungen geworden, mit denen man neben Texten auch Bilder, Videos und Audio-Dateien versenden kann. Die Nutzung von Messengern ist aus Unternehmenssicht ein spannendes Thema, bieten sie doch Kundenservice, Marketing und PR ganz neue Möglichkeiten.



So können Share-Buttons in die eigene Webseite integriert werden, Nachrichten und Newsletter versendet werden oder Veranstaltungen und Live-Events begleitet werden. Zudem werden immer intelligentere Chat-Bots getestet und geschult, um einen effizienten Kundenservice oder sogar einen Kaufprozess komplett über Messengerdienste abwickeln zu können. Doch für wen ist Messenger-Marketing wirklich sinnvoll? Welche Dienste sind tatsächlich relevant? Wie funktionieren WhatsApp, Snapchat und Co.? Und wie kann man sich dort als Unternehmen präsentieren bzw. die Möglichkeiten sinnvoll nutzen? Dieser Media Workshop gibt Ihnen praxisorientierte Einblicke und Lösungsvorschläge, wie Sie Social Chat Marketing über Messenger erfolgreich einsetzen. Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2496



12.09.2017 | 10:00 Uhr

Media Workshop Hamburg | Hermannstaße 16, 20095 Hamburg





Veröffentlicht am: 28.07.2017