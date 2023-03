Messevideo  Kompetenzvorträge  Wacken Open Air Gründer

Hamburg (em) Auch am 28. November bietet die B2B NORD wieder einige Highlights für die Aussteller und Besucher.



Messevideo

Wie auch im letzten Jahr bietet die Firma SAM Ausstellern die Möglichkeit ein Unternehmensvideo auf der Messe zu erstellen. Die Kosten betragen 250 Euro.



Bitte melden Sie sich zeitnah bei Frank Stolp um eine Buchung abzustimmen.

Kompetenzvorträge auf der B2B NORD

Spannende Vorträge und anschauliche Präsentationen erwarten die Besucher der B2B Nord in den verschiedenen Kompetenzforen. Die Schwerpunktthemen sind Buchhaltung, Personal, Beratung, Marketing, Vertrieb und Existenzgründung.



Die Vortragsplanung wird in Kürze auf der Homepage der B2B NORD zu sehen sein.

Ein Highlight: Holger Hübner – Wacken Open Air Gründer

Der Erfinder der einzigartigen Veranstaltung „Wacken Open Air“, Holger Hübner, hält einen exklusiven Vortrag zu Thema „Wacken Open Air – das Festival und die Marke“. Jedes Jahr am ersten Wochenende im August verwandelt sich die beschauliche Gemeinde Wacken. Dann stürmen mehrere tausend Metallfans das Dorf zum Wacken Open Air Festival. Doch wie hat die Erfolgsgeschichte vor 25 Jahren angefangen? Auf der Hauptbühne der B2B NORD erzählt Erfinder Holger Hübner in seinem Vortrag am Donnerstag, 28. November, wie dieses bekannte Festival zustande kam.



Veröffentlicht am: 12.11.2013