Michael Keller erster Citymanager der Schwalestadt

Neumünster (em) Seit dem 1. Mai ist Michael Keller (37) erster Citymanager der Stadt Neumünster. Wirtschaft Kreis Segeberg und Neumünster hat ihn nach seinen ersten Arbeitstagen getroffen und Fragen zu seinem neuen Aufgabengebiet gestellt.



Herr Keller, ein berühmter, ehemaliger, deutscher Parteivorsitzender hat einmal gesagt, dass sein Amt fast so schön ist wie das des Papstes. Ist Citymanager in seiner Heimatstadt zu sein genauso schön?



Es ist sicherlich eine große Herausforderung. Stadtmarketing wird auch mit der Königsdisziplin im Marketing verglichen, weil man viele Mitwirkende unter einen Hut bekommen muss, um etwas zu bewegen und man selbst wenig Einfluss auf die einzelnen Leistungen hat. Citymanagement in der Heimatstadt ist ein tolles Aufgabenfeld.



Was werden ihre Hauptaufgabenfelder sein?

Ein großes Feld wird sicherlich die Organisation von neuen Veranstaltungsformen in der Neumünsteraner Innenstadt einnehmen. Dies ist auch wichtig um Synergien zwischen City und dem neuen Designer Outlet Center zu schaffen, dass im Herbst 2012 eröffnen soll. Zudem geht es darum mit allen Akteuren und der Stadtverwaltung an einer Gestaltungssatzung für die Innenstadt, der Parkraumbewirtschaftung sowie einen optimalen Leitsystem für die Innenstadt mitzuwirken. Ich möchte die Neumünsteraner Kaufmannsschaft zu noch mehr Gemeinsamkeit und Geschlossenheit bewegen.



Wo sehen sie den dringendsten Handlungsbedarf?

Das Image der Stadt noch mehr zu stärken.



Wie kann man als Neumünsteraner-Bürger oder Unternehmer ihre Arbeit unterstützen?

Das Einfachste ist sicherlich, positiv über die Stadt zu sprechen. Damit ist schon viel getan. Natürlich kosten viele Dinge auch Geld. Neue Veranstaltungen, ein einheitliches Corporate Identity der Stadt sowie Marketingmaßnahmen nach Außen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Deswegen ist es natürlich wünschenswert, wenn unser „Stadtmarketing Neumünster“-Verein schnell wächst. Je mehr der Verein wächst umso schneller lassen sich die Aktivitäten in der City umsetzen.



Werden die Eröffnungen des Designer Outlet Centers und des geplanten Innenstadt-Einkaufscenters ihre Arbeit erschweren?

Nein, ganz bestimmt nicht - Neumünster kann von diesen beiden starken Unternehmen nur profitieren. Schon allein diese zwei Projekte werden mit ihrer überregionalen Ausstrahlungskraft für Neumünster werben. Die Innenstadt hat zudem genügend Urbanität und Authentizität um die Kunden anzulocken. Ein Mix der zwei Unternehmen und der Innenstadt sowie gemeinsame Projekte zur Vermarktung Neumünsters werden unsere Werbekraft noch verstärken.



Wo wird man Sie zukünftig finden?

Zunächst habe ich mein Büro in der Wirtschaftsagentur im „LOG-IN“ eingerichtet. Wir arbeiten aber gemeinsam mit dem Marketingbeirat daran, dass der Sitz des Citymanagers zukünftig die Innenstadt sein wird.

Veröffentlicht am: 21.06.2011