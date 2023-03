Mikrokredite  Hilfe für Unternehmensgründer

Bad Segeberg (em) Speziell für Existenzgründer gibt es den IBMikrokredit. Über 80 junge Unternehmen konnten im vergangenen Jahr aus diesem Programm unterstützt werden.



Dabei vergibt die Investitionsbank Kredite von 3.000 bis maximal 15.000 Euro. Sicherheiten werden nicht verlangt, allerdings findet auch hier eine genaue Prüfung des Vorhabens statt. Beantragt werden die Mikrokredite grundsätzlich über die Kooperationspartner der Investitionsbank. Dies sind – landesweit – die IHKs und die Handwerkskammern oder – regional – weitere Partner. Neu in diesem Verbund ist die Wirtschaftsentwikklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS). Interessenten können sich ab sofort bei der WKS in Bad Segeberg beraten lassen. Die Entscheidung über die Vergabe des Kredits trifft allerdings alleine die Investitionsbank. Laufzeit und Zins sind fest, eine vorzeitige Ablösung ist allerdings jederzeit kostenfrei möglich. Unter der Internetadresse der Investitionsbank (www.ib-sh.de) können die Bedingungen eingesehen werden. „Sprechen Sie uns an, wenn Sie als Gründerin oder Gründer Fragen zur Finanzierung haben“, bietet WKSGeschäftsführer Ulrich Graumann an.

Veröffentlicht am: 20.03.2013