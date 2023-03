MIND-PROGRAMMING - Update im Denken

Bei diesem Vortrag geht Reza Hojati auf unser Mindset ein. Was bedeutet es und wie beeinflussen unsere eigenen, unbewussten Programme unser Mindset. Er beantwortet die Frage wie unser Denken, unser Fühlen und unsere Handlungen unsere Realität bestimmen. Warum ist es wichtig unser Denken upzudaten und wie kann man die Möglichkeiten des eigenen Gehirns für den persönlichen Erfolg, Kommunikation, Zielerreichung und persönliche Freiheit nutzen.



Die eigene Kompetenz und eigene Fähigkeiten werden erweitert und es werden wesentliche Grundannahmen erlernt, die unmittelbar in Alltag angewendet werden können.



Reza Hojati, LifeCoach, Autor, Hypnotist, NLP-Lehrtrainer. Seit über 20 Jahren arbeitet er in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Hojati Institutes in Kiel.

Reza Hojati, gebürtiger Perser, zog im Jahre 1988 nach Deutschland. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in Kiel.

Er besuchte das Fachgymnasium und machte eine Karriere als Leistungssportler. Im Jahre 1996 brach er sich bei einem Autounfall seine Halswirbelsäule. Damit endete seine sportliche Karriere schlagartig. Seitdem ist er als Autor und Redner tätig. Als Autor von Büchern, CDs und Videos rund um das Thema "Kommunikation und persönliche Veränderung", hat Reza Hojati mittlerweile mehrere tausend erfolgreiche Anwender erreicht. Tausende haben ihn bisher in Vorträgen und Seminaren live erleben können.



Seit 2000 beschäftigte er sich intensiv mit der positiven Psychologie, NLP, Hypnose, Kommunikation und Körpersprache. Ab 2005 liegt sein Focus auf der Entwicklung von "Selbsthilfe"-Produkte, hauptsächlich in Form von Bücher und TV-Formate.

Seine Erfahrung und seinen einzigartigen Ansatz vermittelt er in Seminaren und Vortragsreisen innerhalb Deutschlands und im Ausland.

Veröffentlicht am: 12.10.2018