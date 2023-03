Mindscope erobert die Führungsetagen

Berlin (lr/lm) Eine neue Möglichkeit, seine Gedanken geordnet festzuhalten! John Goering, App-Entwickler aus Berlin, hat eine Lösung gefunden, Notizen, Gedanken, Projekte und To-Do-Listen in einer App zu bündeln und zu verwalten.



„Wer kennt das nicht“, so John Goering, „man hat tausend Gedanken im Kopf und dann klingelt auch noch das Telefon oder der Kollege kommt mit noch einem Schwung Gedanken zur Tür herein. Mit Mindscope ist dies allerdings kein Problem mehr. Hier können Sie Ihre Gedanken sammeln und verwalten.“ Mit Hilfe von praktischen Unterseiten bleibt es auch in großen Projekten stets übersichtlich und für Dritte verständlich. „Oder legen Sie sich eine To-Do-Liste an und behalten Sie stets den Überblick, welche Aufgaben und Termine noch offen sind“, empfiehlt der Entwickler. Ein weiterer Vorteil dieser App ist die Präsentations-Funktion sowie das Verschicken von Dateien per EMail.



Jetzt testen!

Wer immer noch nicht von der Einfachheit und dem praktischen Nutzen überzeugt ist, kann sich auf der klar strukturierten Homepage www.mindscopeapp.com ein Einführungsvideo ansehen. Die Anwendung steht im App Store kostenlos zur Verfügung.



Foto: John Goering, Entwickler von Mindscope: „Testen Sie Mindscope völlig kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie Ihnen genauso gut gefällt wie mir, können Sie sich weitere Features dazu kaufen.

Veröffentlicht am: 24.06.2015