27.10.2016 | 19:00 Uhr | Haus der Sozialen Beratung | Flottkamp 13 b, 24568 Kaltenkirchen



Haus der Sozialen Beratung (em) Immer noch sind es in der Regel die Mütter, die für ihre Kinder vorübergehend ihre Berufstätigkeit einschränken oder die Karriere gar ganz aufgeben. Sind die Kinder größer, fällt der Einstieg ins Berufsleben oder der Ausbau von Minijob auf Teil- oder Vollzeit nicht leicht. Fragen wie „Wie formuliere ich meine Familienzeit im Lebenslauf?“, „Ich habe mich während der Familienphase nur um meine Kinder gekümmert, kann oder will ich da noch an meinen erlernten Beruf anknüpfen?“ oder „Brauche ich eine Weiterbildung? Wenn ja, welche?“ tauchen auf.

Diese und viele andere Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg oder die Weiterentwicklung von Frauen sind Thema der Veranstaltung „Zurück in den Beruf? Mit 9 Schritten beruflich durchstarten“.

Der Vortrag findet am Donnerstag, den 27. Oktober 2016 um 19.00 Uhr im „Haus der Sozialen Beratung“ – Beratungszentrum Kaltenkirchen im Flottkamp 13b (1.OG/Raum: 1.30) im Rahmen der „Kaltenkirchener PERSPEKTIVEN“ statt und ist kostenfrei.

Fragen von Frauen werden direkt beantwortet. Für individuelle Anliegen können Beratungstermine vereinbart werden. Diese Beratung ist individuell, behördenunabhängig und vertraulich.

Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg

Kurhausstraße 1

23795 Bad Segeberg

Tel. 04551 – 944 002

E-Mail frau-und-beruf@wks-se.de.









Veröffentlicht am: 06.10.2016