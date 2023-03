Mit Ausdauer zum Erfolg

Hamburg (sk) „Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuerzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“



„Viel Wahrheit steckt in diesem Satz“, erläutert Steuerberater Günter Zielinski. In seiner Kanzlei steht die Beratung jedes Mandanten an oberster Stelle. Hinter jedem Steuerzahler steckt ein Mensch, eine Familie, eine Geschichte, die gilt es mit einzubeziehen. Durch qualifiziertes Fachpersonal wird eine zukunftsorientierte Strategie erarbeitet. Das Ziel: Steueroptimierung, Kostenreduzierung und Liquidität schaffen. Individuell wird auf jeden Mandanten eingegangen und je nach Bedarf der Kontakt mit Banken oder Finanzämtern übernommen oder unterstützend mitgearbeitet. Oft muss ein Fall nicht nur nach steuerrechtlichen Gesichtspunkten, sondern auch aus juristischer Sicht betrachtet werden. Die Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten gewährleistet eine optimale Betreuung der Mandanten. „Ein guter Informationsfluss zwischen Mandant und Steuerberater ist Grundvoraussetzung für eine gute erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärt der zertifizierte Fördermittelberater.



Foto: „Die professionelle Beratung meiner Mandanten hat für mich höchste Priorität“, so Günter Zielinski.

Veröffentlicht am: 03.07.2012