Mit den richtigen Fenstern bares Geld sparen

Norderstedt (sw/em) Qualität macht den Unterschied! Wer möchte, dass seine Fenster und Türen auch nach Jahren nicht ihren Glanz verlieren, sollte sich an die Fachleute von der Nötzel Fenster – Türen GmbH wenden.



„Die Entscheidung, welche Türen und Fenster es sein sollen, sollte gut überlegt werden. Schließlich ist es eine Investition in die Zukunft“, weiß Geschäftsführer Wolfgang Nötzel. „Sie sollten dem eigenen Geschmack entsprechen und vor allem über ein modernes Dämmsys tem verfügen. Das sorgt für eine Energieersparnis von bis zu 80 Prozent. Beim Hausbau oder der Renovierung stehen wir Ihnen auf Wunsch schon in der Planungsphase zur Seite.“



Für ein warmes und sicheres Zuhause

Bei Fenstern und Türen sind neben Energiekosten und Design auch Sicherheit und Einbruchschutz wichtige Aspekte bei der Kaufentscheidung. Egal, ob Holz oder Kunststoff – es zählt die richtige Planung. „Die Haustür spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle“, erklärt der Fachmann. „Solange Sie unterwegs sind, schützt sie das eigene Zuhause vor ungebetenen Eindringlingen. Unser Tipp: Ein einbruchhemmendes Schloss und ein Schutzbeschlag sollte an keiner Eingangstür fehlen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir mit Rat und Tat an Ihrer Seite.“



Foto: Zu bewundern bei Nötzel in Norderstedt: Das älteste Kunstoff-Fenster Deutschlands.

Veröffentlicht am: 23.05.2012