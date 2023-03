Mit den richtigen Präsenten in Erinnerung bleiben

Henstedt-Ulzburg (mp/nl) Auch wenn der Herbst gerade erst startet, sollten Unternehmen schon jetzt an die Advents- und Weihnachtspräsente für die Kunden und Mitarbeiter denken. „Wir empfehlen Kundenpräsente dieses Jahr nicht erst kurz vor dem Weihnachtsfest zu versenden, sondern schon in die Adventszeit vorzuziehen. So genießt ihr Geschenk beim Kunden die volle Aufmerksamkeit und geht nicht im Trubel der Vorweihnachtszeit unter“, rät Dirk Beyer-Rogée, Geschäftsführer von D. + D. Display + Druck GmbH. „Geschenke, die frühzeitig eintreffen und mit Bedacht ausgewählt sind, finden leicht den Weg auf den Schreibtisch und bleiben stehts im Blick des Kunden.“



Gerade an besonders kalten Tagen wärmt sich jeder gerne an einer heißen Tasse Tee oder Kaffee. Diese punktet zusätzlich mit einem kleinen Täschchen für einen Keks oder den Teebeutel. Ein weiteres Plus: Die gummierte Griffzone schützt die Finger vor der Hitze des Getränks.



Zu Hause auf dem Sofa bietet sich zum Aufwärmen die Feuerzangenbowle an. „Als kleines Präsent für eine Tasse wird ihr Kunde sich für Sie erwärmen“, verspricht Dirk Beyer-Rogée.



Der Klassiker unter den weihnachtlichen Geschenken ist der Adventskalender. Hier sind der Kreativität der Kunden (fast) keine Grenzen gesetzt. D. + D. Display + Druck GmbH hat 450 Vorlagen für die Kunden vorbereitet. Auf Wunsch sind diese auch mit hochwertiger Lindt-Schokolade, personalisiertem Namensdruck, individuellen Motiven und Konturen bereits ab 100 Stück umsetzbar. Dirk Beyer-Rogée: „Gerne realisieren wir auch Ihre persönlichen Wünsche. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.“



Eine kleine Aufmerksamkeit lässt sich schick im faltbaren Tannenbaum verstecken. Ideal als Mitbringsel in der Weihnachtszeit kann diese Verpackung individuell nach den Kundenwünschen bedruckt werden. Auch eine eigene Konturstanzung ist möglich.



„Am Weihnachts-Frustball können Ihre Kunden und Mitarbeiter den gesamten vorweihnachtlichen Stress abbauen“, so der Geschäftsführer von D. + D. weiter.

Ein Kundenpräsent der exklusiveren Art ist die weihnachtliche Präsentschachtel mit einem Teelicht-Raclette für ein bis zwei Personen, passendem Wein und Raclettekäse für stimmungsvolle Abende bei Kerzenschein. Der „Adventskranz für Puristen“ – wer es lieber dezent mag, liegt mit dieser Adventskerze genau richtig. Sie brennt jeden Tag ein Stück weiter runter.

Veröffentlicht am: 24.09.2012