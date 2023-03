Mit der richtigen Einleitung erfolgreicher Netzwerken

Düsseldorf (em/fg) „Und, was machen Sie so?” Das ist der magische Moment beim Netzwerken. Wenn die Aufmerksamkeit einer Person oder gar einer Gruppe auf einen gerichtet ist und alle gespannt lauschen. Spot an! Ihre Chance, sich zu vermarkten. „Ich bin Berater.” Spot aus. Chance vertan, Aufmerksamkeit weg. Der Nächste wird gefragt.



So oder so ähnlich spielen sich Gespräche auf Netzwerkveranstaltungen ab. Die meisten Smalltalks sind ineffizient, da wir unseren Zweck mitteilen und nicht, was der Gesprächspartner durch die Zeit mit uns gewinnt. Denn mangelnde Zeit ist, was wir alle gemeinsam haben. Also wägen wir ab, mit wem wir unsere Zeit verbringen. In diesem Artikel betrachten wir drei Fehler bei der Einleitung Ihrer Selbstvorstellung. Wenn Sie diese in Zukunft vermeiden, werden Sie im Spotlight stehen bleiben und sich nachhaltig vermarkten.



Was bewirken Sie?

Eines vorweg, Ihre Leistung oder Sie selbst sind immer Nebensache! Der Kunde kauft nicht uns oder die Dienstleistung, sondern die Belohnung dahinter. Ziehen wir als Beispiel die Marke Starbucks heran: Die Kunden kaufen nicht das überteuert, heiße Getränk. Sondern das wofür die Marke Starbucks steht: Urlaub. Eine kleine Auszeit aus dem Alltag. Für jeden das passende Sitzmöbel, Klänge aus exotischen Urlaubsregionen und eine entspannende Beleuchtung. Hier geht es also nicht um die Leistung und den damit verbundenen Preis, sondern darum, was die Leistung bewirkt. Was wir davon haben.



„Ich bin Berater.” Das ist eine Zweck-Formulierungen bzw. Leistungsbeschreibungen. Damit bleibt der Spot der Aufmerksamkeit nicht auf Sie gerichtet. Damit wecken Sie bei Ihrem Gesprächspartner keine Begehrlichkeit. „Ich arbeite hart.” Damit rechtfertigen Sie keine Gehaltserhöhung. „Wir haben einen neuen Pinsel entwickelt.” Damit gewinnen Sie als Start-up keinen Investor. Ändern Sie Ihre Perspektive und fragen Sie sich, was der andere durch Ihre Person, Ihre Leistung, Ihr Unternehmen gewinnt. Wie bringen Sie ihn weiter? Hier ein paar Umformulierungen:



„Ich sorge dafür, dass in unserer Abteilung die Prozesse reibungslos laufen.” „Wir haben einen Pinsel entwickelt, der jeder Frau perfekt lackierte Fingernägel garantiert.”



Bereiten Sie sich vor

Wer ist Ihre Zielgruppe? Das ist meine Lieblingsfrage vor der Entwicklung von Marken und Marketingkampagnen. Denn wir können keine Begehrlichkeit bei jedem wecken. Wir müssen uns festlegen, wer uns ansprechend finden soll, und welche Bedürfnisse wir adressieren. Fokussierung ist hier das Zauberwort.



Bevor Sie sich also ins Getümmel stürzen, überlegen Sie, wer Ihre Wunschzielgruppe ist und was diese bewegt. Wie Ihre Leistung als Hilfe, Erlösung oder Belohnung empfunden werden kann. Im nächsten Punkt finden Sie heraus, ob Ihre Zielgruppe vor Ihnen steht.



Schaffen Sie Identifikation

Warum zucken Männer zusammen, wenn ein Fußballspieler den Ball zwischen die Beine bekommt? Weil sie sich in dem Moment zu 100% mit der Situation identifizieren und nachspüren können, wie sich der Getroffene gerade fühlt. Das Geheimnis, wie Sie Ihre Wunschzielgruppe identifizieren, liegt in der richtigen Story.



Malen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge die Situationen aus, die Ihre Zielgruppe erleben würde, wenn es Sie und Ihre Leistung nicht gäbe. Es geht darum, einen Identifikations- Moment zu schaffen, in dem Emotionen bei Ihrem Gegenüber aufkommen.



Emotionen, die vor Augen führen, dass noch keine Lösung gefunden ist. Haben Sie diese Emotionen angesprochen, dann erhalten Sie eine Rückmeldung: Ein Nicken, ein Lachen, einen Kommentar. Dann wissen Sie, hier können Sie nun mehr über sich und Ihre Leistung erzählen, denn der Spot ist noch an. Und die Bahn frei, um Begehrlichkeit bei Ihrem Gegenüber zu wecken.



Nochmal: es geht hierbei nicht um Sie. Es geht um denjenigen, den Sie von sich überzeugen wollen. Denn wirklich jeder möchte nur eines: Wissen, was er davon hat, dass es Sie gibt. Machen Sie sich diese Tatsache zu Nutze, um sich, Ihr Unternehmen, Ihre Geschäftsidee oder Ihr Netzwerk darzustellen.



Das Ziel: dass Sie am Ende des Gesprächs gebeten werden und nicht um eine Visitenkarte oder ein weiteres Gespräch bitten müssen. Ich verspreche Ihnen, es funktioniert.



Veröffentlicht am: 26.04.2017