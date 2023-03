Mit der Sparkasse Südholstein weltweit gut aufgestellt

Pinneberg (em) Auslandsgeschäft – bei der Sparkasse? Auch nach 17 Jahren bei der Sparkasse Südholstein schaut Peter Molt noch häufig in ungläubige Augen, wenn er sich und seine Arbeit bei potenziellen Kunden vorstellt. Denn viele verbinden eine Sparkasse in erster Linie mit der Geld- und Kreditversorgung in der Region, nicht mit der Abwicklung internationaler Im- und Exportgeschäfte.



„Aber wir können beides“, betont Peter Molt, der den Firmenkunden der Sparkasse Südholstein als Spezialist für dieses Fachgebiet zur Verfügung steht. Und er weiß: Gegenüber einer Großbank hat sein Arbeitgeber einen entscheidenden Vorteil. „Wir liefern das gleiche Know-how, bieten darüber hinaus aber auch alle Vorteile einer Sparkasse vor Ort – ihre Nähe zur Region, kurze Wege und die enge Partnerschaft mit dem Mittelstand. Und das alles aus einer Hand. Wer bei uns Kunde ist, braucht keine andere Bank.“



Das Fachwissen nutzen

Firmenkunden der Sparkasse Südholstein, die mit dem Ausland Geschäfte machen, nutzen das Fachwissen des 55-jährigen, damit sie ihre Waren finanziell abgesichert aus dem Ausland importieren oder dorthin exportieren können. Peter Molt übernimmt das Dokumentengeschäft, den Auslandszahlungsverkehr, den Devisenhandel und wählt für die Kunden die optimalen Produkte zur Absicherung möglicher Risiken. Maschinenbau, Textil- und Chemieindustrie – das Branchenspektrum ist breit: Spielzeug aus China, eine Abwasseraufbereitungsanlage für Saudi-Arabien, Druckmaschinen für Brasilien, Teppiche aus Asien in alle Welt und vieles mehr gehören dazu.



Hamburg – die Metropolregion bietet beste Voraussetzungen

Die Unternehmen, die Peter Molt betreut, gehören überwiegend dem regionalen Mittelstand an und sitzen vor allem in der Metropolregion Hamburg. Die Nähe und gute Verkehrsanbindung zum Hafen spielen dabei eine wichtige Rolle. Und eine Hausbank, die alle Bedürfnisse für gute Geschäfte abdeckt. Peter Molt: „Mit der Sparkasse Südholstein sind Sie in der Region und auch weltweit gut aufgestellt.“



Foto: Die Brüder Djavid (links) und Djavad Mohammadi (2.v.r.) von der Firma Tepp-Team vertrauen seit Jahren auf die Kompetenz und Verlässlichkeit der Sparkasse Südholstein. Kundenberater Marc-Robin Andrews (rechts) und Auslandsexperte Peter Molt stehen ihnen bei ihren weltweiten Geschäften jederzeit zur Seite. „Uns ist die persönliche Vertrautheit sehr wichtig. Die Chemie stimmt einfach", betont Djavid Mohammadi, der mit seinem Bruder und Firmen-Partner Abdi Roubeni Teppiche nach Deutschland importiert und bundesweit die großen Möbelhäuser mit Teppichen jeder Art und Güte beliefert. Ihre Handelspartner sitzen unter anderem in der Türkei, im Iran, in Pakistan, Indien, Nepal und China.

Veröffentlicht am: 30.05.2013