Mit der Taxmobil-Card geht es voran

Kaltenkirchen (ls) Taxmobil ist ein völlig neues Mobilitätssystem. Dieses mietet die Leerkapazitäten der Taxiunternehmen und führt ihnen Kunden zu. Das Taxi wird dann zum Taxmobil und fährt durch die Stadt und nimmt Leute auf und setzt sie wieder ab. Profiteure sind vor allem die Leute, die heute keine Mobilität mehr haben, wie z. B. Rentner und Menschen, die sich kein Auto leisten können.



Der jahrelang gewachsene Markt der Mobilität ist an seine Grenzen gestoßen. Jetzt ist die Zeit reif für ein neues Mobilitätskonzept. So wie es auch die Politik und immer mehr Autofahrer fordern und genau hier setzt die TAXMOBIL AG an. Dieses Geschäftsmodell ist einzigartig und zukunftsweisend zugleich. Eine Vision, über Jahre hinweg konsequent weiterentwickelt, wird 2013, zunächst in Frankfurt am Main Realität. Umfassende persönliche Mobilität für jedermann, zum günstigen Flatrate-Preis. „Die Taxmobil-Card erhält man an den zahlreichen Terminals. Diese gilt 30 Tage, 24 Stunden am Tag, für beliebig viele Fahrten. Das Kundenspektrum ist groß und kann vom Kind bis zum Renter in Anspruch genommen werden. Egal ob zum Sport oder zum Arzt, ein Anruf genügt und das TAXMOBIL steht zur Verfügung. Genauso flexibel wie mit einem eigenen Auto, nur zu einem besseren Preis“, so Dipl.-Ing. Rüdiger Felske. Nicht nur die Politik und die Bevölkerung sind die Nutzer, sondern auch TAXMOBIL- Investoren profitieren von diesem Potential.



Foto: Dipl.-Ing. Rüdiger Felske setzt auf sorglose Mobilität.

Veröffentlicht am: 10.01.2013