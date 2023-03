Mit einem Klick das volle Programm

Hamburg (kv/sh) Die SVG-Akademie steht für zeitgemäße Lernmethoden, die sich mit moderner Lebens- und Arbeitsgestaltung vereinbaren lassen.



Dazu passt nun auch die neue App, die die SVG-Akademie auf der B2B NORD im November im Fachforum Logistik präsentierte. Die Reaktionen der Besucher waren sehr positiv.



Die App ermöglicht einen umfassenden Überblick über alle Kurse der Teilnehmer und bietet weiterhin ein umfangreiches Leistungsspektrum.



Die Teilnehmer haben die Möglichkeit Lerninhalte auch auf ihr Endgerät herunterzuladen, um das Seminar oder die Unterweisung offline zu absolvieren. Sobald die Teilnehmer mit ihrem Endgerät wieder eine Internetverbindung haben, werden die Daten automatisch in das Lernmanagementsystem der SVG-Akademie übertragen.



Die App ist durch wenige Klicks schnell und leicht in der Handhabung und kompatibel auf allen Endgeräten. So ist unter anderem eine schnelle und einfache Kommunikation mit den Kursteilnehmern jederzeit und von jedem Ort aus möglich. Zu finden ist die App im Google Play Store sowie im AppStore.

Veröffentlicht am: 26.07.2018