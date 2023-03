Mit einer Umstellung das Management revolutionieren

Psychologen, Ärzte und Sportler wissen längst, welche Kraft im Vertrauen ins eigene Können liegt. Doch obwohl Schlagworte wie positives Denken weit verbreitet sind, wird dieses Wissen in einem Bereich noch erstaunlich wenig genutzt: in der Arbeitswelt.



Sven Voelpel und Fabiola Gerpott stellen nun erstmals die Wirkungsweise des Positiv- Effekts vor, mit dem Führungskräfte aller Ebenen das Management revolutionieren. Selbstmanagement, Mitarbeiterführung, Strategie: Der Positiv-Effekt bietet konkrete Handlungsempfehlungen für alle Führungsaufgaben. Diese innovative und wissenschaftlich belegte Methode ist ein Grundkurs in angewandter Psychologie. Wer weiß, wie man negative Ereignisse und Probleme ins Positive wendet, wird mit seinem Team Spitzenleistungen erzielen. Kostenloses E-Mail-Coaching inklusive!



• Wie Manager den Positiv-Effekt bei sich selbst, ihren Mitarbeitern und innerhalb ihrer Organisation freisetzen.

• Statt Tschakka-Geschwafel ein innovatives und wissenschaftlich belegtes Programm aus angewandter Psychologie

• „Der Positiv-Effekt“ ist besser als jedes Führungskräfteseminar!



Sven C. Voelpel

Der Positiv-Effekt:

Mit einer Umstellung der Einstellung

das Management revolutionieren

ISBN 978-3-593-50666-1

€ 34,95 (D)

Veröffentlicht am: 24.05.2017