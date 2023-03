Mit frischen Akzenten im Büro in den Frühling

Norderstedt (sv/lm) Der Frühling steht vor der Tür und die ersten Sonnenstrahlen lassen sich blicken. Die frisch-fröhliche Jahreszeit sorgt für neue Motivation am Arbeitsplatz!



Die richtige Arbeitsplatzgestaltung kann Großes bewirken! Ob edle Bodenbeläge, neue Jalousien oder eine ansprechende Wandgestaltung – eine Verschönerung des Büros kann ungenutzte Potenziale der Mitarbeiter wecken und ihre Inspiration unterstützen. „Wir beraten Sie bei der Büroeinrichtung ebenso wie bei der Ausstattung ganzer Objekte“, so Raumausstatter- und Parkettlegermeister Rainer Suhr.



Schon eine neue Wandgestaltung kann Wunder bewirken. Das Team von R. Suhr Innenausstatter bietet dafür verschiedene Wischund Wickeltechniken, Strukturputz- und Lackspachteltechniken sowie Tapezier- und Lackierarbeiten an. „Die Zufriedenheit des Kunden steht immer im Vordergrund. Ist eine neue Tapete oder auch ein neuer Bodenbelag gewünscht, kommen wir gerne zu einem unverbindlichen und kostenfreien Beratungsgespräch zu Ihnen in die Firma. So haben wir auch gleich die Möglichkeit, Ihre Räume auszumessen“, weiß Rainer Suhr. Von edlen Hölzern bis zu exotischen Besonderheiten ist bei R. Suhr in Norderstedt eine große Auswahl an Bodenbelägen zu finden.



Foto: Edle Bodenbeläge geben Büroräumen einen ganz neuen Charakter und Charme.

Veröffentlicht am: 19.03.2018