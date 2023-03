Mit Herz und Leidenschaft für die Gäste

Neumünster (cs/lr) Nachdem das Gebäude über lange Zeit leer stand, wird nun nach einer Umbauzeit von nur einem Jahr am 1. November das alte Stahlwerk in Neumünster wieder eröffnet – als Business und Lifestyle Hotel.



Das alte Gebäude erstrahlt innen und außen in neuem Glanz. Den besonderen Charme aber gewinnt es durch den bewussten Erhalt von alten Teilen des Stahlwerks: Metallund Steinträger und alte Fabrikvorrichtungen, die den Gästen ins Auge springen. Es ist die interessante Kombination von Industriecharme, klaren Linien und wohnlichen Aspekten, die von den Planern raffiniert umgesetzt worden ist und dem Hotel seinen modernen und zugleich behaglichen Eindruck gibt. Als Business Hotel bietet das Alte Stahlwerk mit sieben Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Besprechungen ausreichend Platz für bis zu 200 Personen. Die mit modernster Technik ausgestatteten Veranstaltungsräume haben einen direkten Zugang zur Terrasse im windgeschützten Innenhof, der gerne auch für die Veranstaltung genutzt werden kann.



Im hellen Restaurant „1500°c“ mit Frontküche freuen sich die Besucher über eine mediterran angehauchte klassische Küche, die von dem erfahrenen Küchenchef Carsten Knebel geleitet wird. Abgerundet wird das Angebot durch einen kleinen, aber feinen Wellnessbereich mit Rasul, Dampfbad und Sauna im obersten Stockwerk des Hotels. Perfekt wird ein Hotel aber immer erst durch die Mitarbeiter, die mit ihrer Herzlichkeit, Faszination und Leidenschaft für die Menschen, den Service und die Persönlichkeit des Hotels gestalten. Nach diesem Motto leiten Christina Storch, Sales & Marketing, und Hoteldirektor Bernd Storch das Business & Lifestyle Hotel und freuen sich mit ihren 45 Mitarbeitern über einen gelungenen Auftakt und über viele zufriedene Gäste. Stephan Johannsen und Jan Pinno sind die Investoren dieses Projekt. Jan Pinno wird zudem die Geschäftsführung vor Ort übernehmen.

