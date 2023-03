Mit Herz und Leidenschaft für die Region

Neumünster (em) Sie hat das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Südholstein geprägt wie keine andere. So manches soziale Projekt existiert nur, weil sie die Idee dazu hatte oder andere bei der Umsetzung ihrer Ideen tatkräftig unterstützte. Unzählige Kinder, Jugendliche, Senioren, Bedürftige und ehrenamtlich Engagierte in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und in der Stadt Neumünster profitierten bereits von ihrem Einsatz für gemeinnützige Zwecke. Jetzt absolvierte Urte Steinberg, Geschäftsführerin der Stiftung der Sparkasse Südholstein und Leiterin deren Unternehmenskommunikation, ihren letzte Arbeitstag in dieser Funktion. Am 10. Januar 2013 tritt sie das Amt der Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg an.



„Du hast viel für unsere Sparkasse geleistet, das in wenigen Worten gar nicht zu beschreiben ist. Du hast dich immer mit ganzem Herzen und viel Leidenschaft für die Sparkasse und die Region eingesetzt. Dafür danke ich dir sehr und wünsche dir in deinem neuen Amt viel Erfolg und eine gute Hand“, betonte Vorstandsvorsitzender Ralph Schmieder am Abschiedstag, an dem auch zahlreiche Kollegen und Weggefährten mit Geschenken und guten Wünschen für die Zukunft vorbeischauten.



Vor über 35 Jahren hatte Urte Steinberg ihre Ausbildung bei der damaligen Kreissparkasse Pinneberg begonnen. Ihr beruflicher Weg führte sie neben der Weiterbildung zur Sparkassenbetriebswirtin über das Filialgeschäft zunächst zwölf Jahre in den Kreditbereich. Anschließend arbeitete sie im Controlling und leitete das Multiprojektmanagement. Hierbei übernahm sie federführend die Entwicklung neuer Vertriebs- und Verwaltungsstrukturen. Seit 1998 war sie Referatsleiterin im Vorstandsstab der Sparkasse Südholstein, zuletzt als Leiterin der Unternehmenskommunikation.



Darüber hinaus wurde Urte Steinberg vor 13 Jahren zur Geschäftsführerin der Stiftung der Sparkasse Südholstein bestellt, die sie mit großem Erfolg und Wirkungsgrad auf- und ausbaute. Besonders in dieser Funktion stieg ihre Bekanntheit und Vernetzung in ganz Südholstein.



Im Herbst 2012 machten die beiden Pinneberger Parteien CDU und SPD Urte Steinberg zu ihrer gemeinsames Kandidatin für das Bürgermeisteramt. Nach einer kurzen Bedenkzeit stimmte sie zu, insbesondere weil dieses Amt ihr eine neue reizvolle Möglichkeit bietet, etwas für ihre Heimatstadt Pinneberg zu tun, so wie sie immer das Wohl der Region und der Menschen, die hier leben, in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat. Mit mehr als 57 Prozent der Stimmen wählten die Pinneberger Urte Steinberg im November zu ihrer neuen Bürgermeisterin.



Selbstverständlich bleibt das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Süd-holstein auch nach dem Ausscheiden von Urte Steinberg unvermindert bestehen. Mehr als eine Million Euro werden auch künftig an gemeinnützige Projekte und Institutionen vergeben. Nachfolger in der Geschäftsführung der Stiftung ist Jörn Magarin, zugleich Chef-Justitiar der Sparkasse Südholstein. Er freut sich sehr auf seine neue Aufgabe, bei der er von seiner Kollegin Annika Westphal tatkräftig unterstützt wird. Darüber hinaus steht das bewährte Team weiterhin für die Bear-beitung von Spenden- und Sponsoringanfragen bereit.



Und die Sparkasse rückt in ihrem Engagement noch näher an die Vereine und Ehrenamtler heran. Noch mehr als bisher werden die Filialleiter vor Ort den Kon-takt zu ihnen suchen, um gemeinsam neue Ideen für mehr Lebensqualität umzusetzen.



Foto: Ralph Schmieder, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein, verab-schiedete sich von Urte Steinberg mit den besten Wünschen für ihre berufliche Zukunft als Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg.

Veröffentlicht am: 04.01.2013