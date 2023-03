Mit neuester Technik bares Geld sparen

Sparrieshoop (sw) Guter Service macht den Unterschied! Das wissen auch die Kunden der Krauss GmbH Haustechnik und der Krauss GAS Center e.K. Bei den bereits 1926 gegründeten Unternehmen bekommen sie alle Leistungen um die Haustechnik und die Gasheizung.



„Bei uns erhalten Kunden alles aus einer Hand“, betont Geschäftsführer und Diplom-Ingenieur der Versorgungstechnik Oliver Krauss. Seit bereits vier Generationen befinden sich die Firmen in Familienhand. „Die 32 Mitarbeiter der Krauss GmbH Haustechnik und des Krauss GAS Centers e.K. sind kompetente Ansprechpartner, wenn es um Heizungs- und Lüftungsbau, Sanitärinstallation, die Badplanung sowie Bauklempnerei geht. Hier steht das Team den Kunden mit breit gefächertem Fachwissen zur Seite und kümmert sich um die komplette Planung bis hin zur fachgerechten Durchführung.“



Seit 2006 beschäftigt sich die Krauss GmbH Haustechnik verstärkt um die Themen Photovoltaik und Solarthermie. Hierbei wird die Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie umgewandelt. „Für die Zukunft sehe ich großes Potenzial für die Solartechnik, sowohl für Einfamilienhäuser als auch für große Hallen und Gewerbegebäude von Unternehmen“, so Spezialist Oliver Krauss. „Wer mit Hilfe von Photovoltaikanlagen Strom erzeugt spart nicht nur bares Geld, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.“ Service rund um die Gasheizung erhalten Kunden im Krauss GAS Center. Das Unternehmen übernimmt sowohl die Neuinstallation als auch den Wartungsservice für seine Kunden. „Für besondere Fälle haben wir einen Notdienst eingerichtet. So sind unsere Mitarbeiter immer schnell zur Stelle, können die Gasgerätetechnik kontrollieren und gegebenenfalls reparieren“, erklärt Susann Krohn.



Foto: Geschäftsführer der Krauss GmbH Oliver Krauss und Inhaberin des Krauss GAS Center e.K. Susann Krohn stehen den Kunden gerne mit umfassenden Know-how beratend zur Seite.

Veröffentlicht am: 25.07.2012