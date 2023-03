Mit perfekter Positionierung Sog auf Zielgruppen ausüben

Hamburg (em) „Helium Marketing. Aufsteigen. Oben bleiben. Gekauft werden.“ Jeder sucht sie: Zahllose Neukunden. Und die Bestandskunden, die immer wieder gerne kaufen. Der klassische Verkauf allein schafft das nur schwer. Ziel ist, mehr Kunden magnetisch anzuziehen, zu begeistern. Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und Attraktivität sind Mittel, Helium-Marketing DAS Konzept. Sie werden es nach dem Vortrag endlich schaffen: Ihre perfekte Positionierung, die Sog auf Zielgruppen ausübt, auf- und auszubauen. Sie werden Ihre Kommunikation an viele so verstärken, damit Sie im Kopf der Zielgruppe mit Ihrem Thema verankert werden. Mit Helium-Marketing sind hohe Umsätze einfach und es macht Spaß.



Dieser Sog auf Zielgruppen entsteht vor allem durch relevante Attraktivität und Positionierung. Siegfried Haider wird in diesem Vortrag genau diese Geheimnisse für Sie offen legen und Sie durch einfache aber mächtige Konzepte dazu motivieren. Denn durch Ihr Marketing entscheidet sich, ob ein Kunde Sie (wieder) kauft oder Ihren Wettbewerber. Einer wird immer gekauft. Damit Sie es sind, sollten Sie nicht nur irgendein professionelles Marketing betreiben, sondern das bewährte "Helium-Marketing" auf Basis der erfolgreichen Strategie des Buches "Ausverkauft!" von Siegfried Haider. Denn für mehr Umsatz geht es nicht darum, die meisten Bücher gelesen zu haben und viel zu wissen, sondern eine genaue Anleitung zu haben, etwas Außergewöhnliches zu gestalten, das für Kunden den Unterschied ausmacht und Spaß macht. So erreichen Sie dauerhaft mehr Umsatz zum kleinen Budget.



Vita

Siegfried Haider zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Marketing- und Positionierungsexperten im deutschsprachigen Raum und ist Gründer sowie Ehrenpräsident des Deutschen Rednerverbandes (GSA e.V.). Wer ihn und seine Inhalte live erlebt, ist hoch motiviert, sich so aufzustellen, dass Kunden von sich aus kommen, immer wieder gerne kaufen und begeistert weiter empfehlen.



So wird Erfolg und Karriere einfach, da es immer weniger notwendig ist, sich aktiv zu verkaufen, denn Sie werden immer öfter automatisch gekauft. Siegfried Haider begeistert einerseits durch seine authentische Persönlichkeit, seine unternehmerische Erfahrung und durch viel Humor in zahllosen interessanten und emotionalen Stories beeindruckender Praxisbeispiele. Andererseits entsteht die größte Motivation seiner Zuhörer durch die Art seiner Helium-Marketing-Methode "Ausverkauft!" aus seinem gleichnamigen Buch: Denn er bietet Konzepte, die einfach genug sind, um sie schnell in der eigenen Praxis realisieren zu wollen, aber mächtig genug sind, um von den daraus entstehenden Erfolgen immer und immer wieder motiviert zu werden, den Weg zu mehr Umsatz und Karriere weiter zu gehen. Was ihn antreibt sind die zahlreichen "Aaah's" und "Wow's" seiner Zuhörer, die vom Thema begeistert sind und nach dem Vortrag viel umsetzen.



Kontaktinfo: www.siegfried-haider.com.

Veröffentlicht am: 07.04.2016