Mit Sicherheit durchs neue Jahr

Norderstedt (lm/ab) Alles für den Kunden! elektroMünster bietet einen umfangreichen Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen an. Dazu zählen ein Wartungsund Reparaturservice für elektronische Geräte aber auch die Wartung von Mittelspannungsanlagen sowie der E-Check, das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte.



Um Geschäfts- und Privatkunden den E-Check ermöglichen zu können, haben Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster, und sein Team durch die Teilnahme an Praxisseminaren zusätzliche Qualifikationen erworben. „Der E-Check ermöglicht in privat, gewerblich und öffentlich genutzten Gebäuden das rechtzeitige Erkennen von Gefahren. Dadurch wird sowohl schwerwiegenden und teuren Elektroschäden vorgebeugt als auch eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, um Energie zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen“, so Andreas Münster. Mit dem 24 Stunden Notdienst stehen die Experten ihren Kunden zudem rund um die Uhr zur Verfügung. Die Fahrzeugflotte ist sofort einsatzbereit und ein Mitarbeiter in kurzer Zeit vor Ort.



Foto: Brigitte und Andreas Münster wünschen allen Kunden und Mitarbeitern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015!

Veröffentlicht am: 18.12.2014