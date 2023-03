Mit Sicherheit  Eine entspannte Veranstaltung

Bad Segeberg/Hamburg (sh/la) Der Sommer steht in den Startlöchern: Viele große Ver- anstaltungen mit zahlreichen Besuchern finden statt und erfordern mehr Sicherheit denn je! Der Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall oder das Unglück auf der Loveparade in Duisburg erinnern noch immer daran, dass Veranstaltungen nicht nur fröhlich und lustig sind, sondern immer auch eine latente Gefahr in sich bergen.



Von Revierfahrten über Vorortbewachung und Alarmverfolgung bis hin zur Eventüberwachung bietet MEBO Sicherheit alles, was dem Veranstalter und seinen Gästen Sicherheit gewährt. Besonders im Bereich Veranstaltungsschutz ist das Unternehmen sehr erfahren: Aktuell sorgt MEBO Sicherheit bereits im dritten Jahr in Folge für die Sicherheit bei Veranstaltungen auf dem Kalkberg, bei denen ca. 10.000 Besucher anwesend sind.



Public Viewing und mehr

Ganz Deutschland ist dieses Jahr wieder im WM-Fieber! Aufgrund der unterschiedlichen Fan-Gemeinden, die ihre Mannschaften natürlich zu 100 Prozent unterstützen, besteht ohnehin schon ein erhöhtes Konfliktrisiko bei Public-Viewing-Veranstaltungen. Deshalb wird MEBO Sicherheit einige Public-Viewing- Veranstaltungen betreuen und für viele positive WM-Erlebnisse sorgen. „Aufgrund vieler tragischer Vorfälle in den letzten Jahren, steht die Sicherheit bei Großveranstaltungen für uns an erster Stelle. Wir möchten, dass der Veranstalter sich nicht um die Sicherheit seines Event sorgen muss und seine Gäste die Veranstaltung voll und ganz genießen können. Trotz aller Veranstaltungen wird das Hauptgeschäft natürlich nicht vernachlässigt“, versichert Dirk Grube Leiter Sicherheitsdienst bei MEBO Sicherheit.



Veröffentlicht am: 09.07.2018