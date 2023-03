Mit Verlässlichkeit und Erfahrung zum passenden Personal

Norderstedt (uo/ab) Im Jahr 2003 – in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit – gründete Alexander Rahl HR Management Consultants, ein Personaldienstleistungsunternehmen, das von Beginn an andere Wege ging.



Der anhaltende Erfolg zeigt, dass der damals eingeschlagene Kurs richtig war. „Wir setzen nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern bemühen uns um eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betont Alexander Rahl. „Die Bedingungen im Sektor der Personaldienstleistung haben sich über die letzten Jahre dramatisch geändert“, berichtet der Fachmann. Einer Vielzahl offener Stellen stehen immer weniger geeignete Kandidaten gegenüber. Die richtige Stelle mit dem richtigen Bewerber zu besetzen ist die Kunst des Personalfachmanns. „Employer branding“ ist heute ein gängiges Stichwort. „Heutzutage muss sich ein Unternehmen als Arbeitgeber herausstellen. Stellenwechsel haben nicht prinzipiell etwas mit höheren Gehältern zu tun. Oft sind es die Arbeitsbedingungen, weiche Faktoren wie Wertschätzung und Flexibilität und das arbeitstechnische Umfeld, das bei Bewerbern den Ausschlag gibt, sich für eine offene Stelle zu entscheiden“, so Alexander Rahl.



Spezialisierung und Firmenphilosophie

HR Management Consultants feierte erst kürzlich das 10-jährige Bestehen. Eine konsequente Umsetzung der Unternehmensphilosophie sowie die Spezialisierung auf techniklastige Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau, den Energiesektor und die Bau- und Immobilienwirtschaft sind Grundlage für den Erfolg der in Norderstedt ansässigen HR Management GmbH. „Wir sind im Norden verwurzelt, aber bundesweit und darüber hinaus tätig“, so der Unternehmensgründer. Verlässlichkeit sowie eine langfristige Kontaktpflege sind den Machern von HR Management Consultants überaus wichtig. „Soziale Netzwerke und die demographische Entwicklung haben unsere Arbeit ebenso verändert wie die zunehmende Globalisierung. Umso mehr setzen wir auf unser langjähriges Know-how. Auch wird bei uns der gesamte Recruiting-Bereich konsequent inhouse betrieben und keinesfalls outgesourced“, so Alexander Rahl abschließend.



Foto: „Unsere besondere Expertise liegt in der Besetzung anspruchsvoller Führungsund Spezialistenpositionen“, erklärt Geschäftsführer Alexander Rahl.

Veröffentlicht am: 20.12.2013