Mit viel Schwung durch den großen Besuchertag

Hamburg (em) Acht Chapter aus der BNI-Region Hamburg und Norderstedt führten im Oktober vier Besuchertage durch. Insgesamt 33 Unternehmer entschlossen sich für die BNI-Strategie und somit für mehr Geschäfte durch strategisches Empfehlungsmarketing.



Perdita Habeck, BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel, erklärt das Prinzip und berichtet von bisherigen Erfolgen: „BNI ist heute weltweit die mit Abstand erfolgreichste Organisation dieser Art. Über 6.200 aktive Unternehmer- Gruppen, Chapter genannt, existieren derzeit in 45 Ländern. Im Jahr 2011 haben über 139.000 BNIMitglieder mehr als 6.900.000 Empfehlungen generiert, die zu ca. 5,4 Milliarden Euro zusätzlicher Geschäftseinnahmen inklusive Nachfolgeaufträge für die Teilnehmer geführt haben. Der Erfolg spricht bei solchen Zahlen also für sich.“



Neue Mitglieder für das BNI Chapter Schinkelturm

Das BNI Chapter aus Norderstedt wurde durch drei neue Mitglieder bereichert. Der Tischler Thomas Jenning von der Firma Tischlerei Norderstedter Holzträume, Christian Guse von der Heizung-Sanitär- Firma Günther Guse GmbH sowie Ute Stamer-Stehr, Naturheilpraxis aus Norderstedt, nutzen ab sofort aktiv die Möglichkeiten, die ihnen durch BNI gegeben sind.



Netzwerken auf höchstem Niveau

BNI – Business Network International – ist ein internationales Unternehmernetzwerk mit lokalen Gruppen, dessen Hauptzweck der Austausch qualifizierter Geschäftsempfehlungen ist. Und es ist ein politisch, religiös und weltanschaulich absolut neutrales und unabhängiges internationales Unternehmernetzwerk. In Hamburg und Norderstedt arbeiten ca. 300 hochkarätige, regionale Geschäftsleute in elf verschiedenen Gruppen zusammen. Diese haben von Oktober 2011 bis Oktober 2012 insgesamt über 16 Millionen Euro Netto-Mehrumsatz durch 7.562 Empfehlungen vermittelt. Bei 300 Mitgliedern ergibt das pro Mitglied im Durchschnitt 53.700 Euro Netto-Mehrumsatz und jede Empfehlung ist zur Zeit 2.100 Euro wert. Das Chapter „Schinkelturm“ in Norderstedt trifft sich jede Woche mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im CUP&CINO. Aktuell werden noch ein Drucker, Immobilienmakler, Architekt, Weinhändler, Texter, Autohaus, Personaldienstleister sowie eine Hausverwaltung gesucht, um Empfehlungen weiter zu geben.



Gerne können sich Interessenten direkt an Andreas Garrels wenden und sich für einen unverbindlichen Besuch der Businesstreffen unter Telefon 040 - 250 77 56 oder per E-Mail an info@andreas-garrels.de anmelden. Weitere Informationen gibt es auch online unter: www.bni-kiel.com

Veröffentlicht am: 10.01.2013