Mit YouTube-Videos leichter Kunden gewinnen

25.04.2017 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Was tun Sie, wenn Sie eine Dienstleistung oder ein Produkt suchen? Sie „googlen“. Immer öfter stoßen Sie dabei auf kurze Videos, denn Google schreibt dem Bewegtbild eine größere Relevanz als Texten zu und pusht sie im Suchmaschinen-Ranking nach oben.

YouTube, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, bietet Selbstständigen ein großes Potential, um Menschen in dem Moment anzutreffen, indem sie nach einer Dienstleistung suchen.



Möchten Sie YouTube für Ihre Neukunden-Gewinnung nutzen? Dann erfahren Sie in diesem Workshop, wie Sie strategisch vorgehen und Kunden magnetisch anziehen können.



Was sind die Erfolgsfaktoren von Filmen: welche kommen gut, welche weniger gut an und woran liegt das?

Muss ich unbedingt selbst vor die Kamera oder was sind Alternativen?

Welche Fehler sind bei der Konzeption, dem Dreh und der Platzierung des Videos zu vermeiden?

Mit diesem Überblick und Know How können Sie selbst ein Video erstellen oder die Produktion effektiv an eine Videoagentur delegieren.



Leitung

Sarah Lindner



Workshop-Termine

25. April 2017 oder

12. September 2017



Zeiten

Di. 18.00 - 20.00 Uhr



Preis

48 Euro (inkl. 19% MwSt.)



Kundenstimmen:

"Ein gelungener Workshop! Frau Lindner stellte das technische Thema auf angenehme Weise vor und erörterte die Möglichkeiten des Video-Marketing verständlich. Mein Fazit: Ich kaufte VideoMakerFX, stellte mein erstes animiertes Video online und entwickelte viele Ideen für eine kleine Serie."



"Ich bin froh, den letzten Platz ergattert zu haben, und bereue keine Minute: Sarah Lindner hat es geschafft, meiner Ideenwolke Richtung und Struktur zu geben. Vermutlich buche ich bald ihre Unterstützung, um zügig und mit wenig Reibungsverlust endlich zum eigenen Video zu kommen."





Veröffentlicht am: 18.04.2017