Mitarbeiterstab mit Kompetenz, Elan und Freundlichkeit

Neumünster (em) Der größte Anspruch der Hallenbetriebe Neumünster war es schon immer, ihre Kunden zufrieden zu stellen. Dazu zählen nicht nur die Besucher, die die Veranstaltungen in der Stadthalle Neumünster oder den Holstenhallen besuchen.



Gerade für die Veranstalter von Messen, Kongressen und Eventveranstaltungen steht ein perfekt eingespieltes und geschultes Mitarbeiterteam zur Verfügung, um für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für sein Veranstaltungskonzept auszuarbeiten. „Angefangen vom Erstkontakt bei der Veranstaltungsanfrage bis zur Abrechnung und dem Feed Back- Gespräch nach einer Veranstaltung, für unseren 24-köpfigen Mitarbeiterstab in der Verwaltung steht Individualität und Kundenorientierung im Vordergrund“, erklärt der Geschäftsführer der Hallenbetriebe Neumünster, Dirk Iwersen.



Ganz egal, welche Veranstaltung auf den rund 12.500 qm Nutz- und Ausstellungsflächen der Holstenhallen oder den Tagungsräumen und dem Festsaal der Stadthalle umgesetzt werden sollen – das Team der Holstenhallen setzt auf schnelle und dynamische Entscheidungswege, kompetente Veranstaltungsplanung und Verhandlungsgespräche auf Augenhöhe. „Und weil keiner unsere Hallen besser kennt als wir selbst, können wir Ihnen die komplette Technik- und Servicepalette auch als „Rundum- Sorglos-Paket“ anbieten: Von der Planung, Kartendruck und Vorverkauf bis hin zu Ordner- und Wachdiensten“, so Veranstaltungsleiter Christoph Honnen. „Auch um die Ausstattung kümmern wir uns gern. Tische, Stühle, Stellwände gehören genauso zum Service wie moderne Ton- und Beleuchtungsanlagen. Selbstverständlich übernehmen wir die technische Betreuung vor, während und nach der Veranstaltung.“

Veröffentlicht am: 03.07.2012