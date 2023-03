Dienstag | 10.02.2015 | WTSH GmbH Kiel



Grundsätzlich schließt das Patentgesetz Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten vom Patentschutz aus. Zum Patent kann die Software einer App nur dann angemeldet werden, wenn sie einen technischen Charakter besitzt.



Wann sind also die Ideen und das Konzept einer App schutzfähig? Welche Schutzrechte neben Patent und Gebrauchsmuster kommen für eine App in Frage? Was ist beim digitalen Rechtemanagement zu beachten?



Diese und weitere Themen wollen wir diskutieren mit Stefan Labesius von Glawe, Delfs, Moll Patent- und Rechtsanwälte aus Hamburg und dem Leiter der DiWiSH-Fachgruppe Mobile Jörg Pechau, I.C.N.H GmbH aus Kiel.



## Agenda ##



15:00 Uhr Get Together



15:30 Uhr Digitales Rechtemanagement & Software-Produktentwicklung (Jörg Pechau, I.C.N.H GmbH)



16:30 Uhr Pause



16:45 Uhr Mobile Apps & IP-Rights sowie softwarerechtliche Fragen (Stefan Labesius, Glawe, Delfs, Moll Patent- und Rechtsanwälte)



17:45 Uhr Diskussion



19:15 Uhr Ende der Veranstaltung



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, es stehen jedoch nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Wir bitten Sie daher um verbindliche Anmeldung.





DiWiSH und Patent- und Markenzentrum der WTSH GmbH

Telefon: 0431 66 666 831

Fax: 0431 66 666 730

E-Mail: dreysel@wtsh.de

www.schleswig-holstein.de/Wirtschaft/DE/Service/Termine/veranstaltungen_node.html

Veröffentlicht am: 04.12.2014