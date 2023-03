Moderne Büroräume im Business Center  ohne langfristige

Hamburg (lr/ls) Ein Anruf genügt! Das ecos office center bietet Unternehmerinnen und Unternehmern ein modernes und technisch komplett ausgestattetes Büro – für eine Stunde, einen Tag, einen Monat oder Jahre.



„Business Center funktionieren so einfach wie ein Hotel. Ein Anruf genügt und das komplett eingerichtete Büro oder der Besprechungsraum stehen Ihnen zur Verfügung“, erklärt die Leiterin des ecos office center hamburg Marianne Pfefferkorn. Die ecos office Center gibt es bundesweit, immer individuell geführt. Seit 28 Jahren leiten Marianne und Tilo Maria Pfefferkorn inhabergeführt das ecos office center in Hamburg. Sie bringen ihre Erfahrungen als eines der ersten Bürocenter Hamburgs ein und bieten dabei immer wieder die neuste Bürotechnik und -organisation für zufriedene Kunden an. Das Konzept besteht aus drei Säulen. Eine Säule ist dabei die Büroanmietung. Ein Büro gibt es in dem Center mit modernster Komplettausstattung: Möbel, Telefon und Internetleitungen sind auf höchstem Standard vorhanden. Zum Büroraum-Service gehört auch die Nutzung des Empfangsbereiches, der Konferenzräume, der Teeküche und des Sekretariatsservice. Die Verträge sind flexibel gestaltet und dauern von einem Monat bis hin zu vielen Jahren, je nach Kundenwunsch.

Die zweite Säule ist der Büroservice. Unternehmer, die kein Büro angemietet haben, können ecos als Hamburger Büroadresse nutzen, den Telefon- und Terminservice und den Sekretariatsservice individuell für Ihr Unternehmen buchen. „Unser Kunde kann sich so voll auf seine Arbeit und seine Kunden konzentrieren“, beschreibt Marianne Pfefferkorn den Vorteil von ecos office center hamburg. Die dritte Säule liegt in der Anmietung von Konferenzräumen. „Viele Kunden wollen kein großes Hotel, sondern einen individuell betreuten Konferenzraum-Service. Wir bewirten unsere Kunden auf Wunsch wie in einem Hotel, stellen die neueste, technische Ausrüstung und wenn gewünscht, einen Protokollführer. Unsere Lage direkt am Hamburger Hauptbahnhof ist dabei für Geschäftsreisende besonders attraktiv“, erklärt Marianne Pfefferkorn die große Resonanz seit fast 30 Jahren für ihr Unternehmen. „Unsere Stärke ist das freundliche familiäre Ambiente, welches durch unsere Mitarbeiter intern gelebt und nach draußen getragen wird. Darauf sind wir besonders stolz, und es spornt uns für die Zukunft weiter an, das Büro Center für unsere Kunden individuell, persönlich und auch familiär zu gestalten und zu führen.“

Veröffentlicht am: 24.07.2014