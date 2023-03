Moderne Umwelttechnologie in Neumünster

Neumünster (mp) Die Behrendt Rohstoffverwertung GmbH ist ein echter Allrounder in der Verwertungsbranche. In den modernen Maschinen verarbeitet das 50- köpfige Team von Schrott, Metall und Pappe über Kunststoff und Holz bis hin zu Styropor eigentlich alles. So produziert Behrendt hochwertige Rohstoffe, die an die Grundstoffindustrie geliefert werden.



Bereits vor über 20 Jahren hat das Familienunternehmen ergänzend dazu eine eigene E-Schrott Verwertung aufgebaut. Für die Verarbeitung dieses komplexen Materials betreiben die Geschäftsführer Tammo, Tabea und Jürgen Behrendt einen hochtechnologischen Maschinenpark. Die Maschinen werden immer wieder den neuen Herausforderungen angepasst, so dass das Unternehmen immer bestmöglich aufgestellt ist. Als eines der führenden Recycling Unternehmen entwickelt die Behrendt Rohstoffverwertung GmbH permanent neue Techniken und Verwertungsverfahren.



„Unsere Firmen haben den Umschwung der Abfallwirtschaft von der Beseitigung bis hin zur Verwertung kontinuierlich mitgestaltet“, erklärt Tabea Behrendt. „Recycling ist für uns kein Fremdwort oder ein neuer Geschäftszweig, sondern gelebte Tradition. Darauf beruht unsere Kompetenz.“ Das Motto des Familienbetriebs lautet: „Wir verwerten alles unter einem Dach.“ Die Behrendt Rohstoffverwertung ist ein regionaler Recyclingpartner mit überregionaler Bedeutung. Ganz gleich, was es zu entsorgen gibt, Behrendt findet für alle Kundenwünsche eine gute und umweltfreundliche Lösung.

Veröffentlicht am: 23.09.2011