Modernes Handwerk

Quickborn (em/jj) Aus dem Werbeatelier „Dieter von Zychlinsky“ wurde innerhalb der letzten 50 Jahre eine moderne Sieb- und Digitaldruckerei.



„Seit 2007 investieren wir besonders in den großformatigen Digitaldruck“, erzählt Christina von Zychlinsky. „Unser Angebot wird abgerundet durch die Veredelung von Offsetdrucken, Kfz- und Schaufensterbeschriftungen, Fahrzeugfolierungen und eine breit gefächerte Weiterverarbeitung.“ Die Produktion läuft über drei Ebenen, auf denen insgesamt 30 Mitarbeiter ihre umfangreichen Fachkenntnisse täglich für ihre Kunden einsetzen und natürlich auch immer aktuell halten. „Wir arbeiten an modernen Druckmaschinen und sichern so unseren Qualitätsstandard und die Zufriedenheit unserer Kunden“, weiß Christina von Zychlinsky, die das Unternehmen gemeinsam mit Borris von Zychlinsky in zweiter Generation leitet. Als Partner von Werbeagenturen, Druckereien, Industrie und Handel überzeugen die Fachleute standardmäßig durch Zuverlässigkeit, Preiswürdigkeit, Termintreue sowie jahrelange Leidenschaft für ihre Arbeit.

Veröffentlicht am: 04.05.2012