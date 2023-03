Motivierte Mitarbeiter bleiben im Betrieb

Henstedt-Ulzburg (em) „Wer macht morgen die Arbeit?“ war der Titel einer Veranstaltung, zu der die Agentur für Arbeit Elmshorn eingeladen hatte. Rund 70 Geschäftsinhaber und Personalverantwortliche aus den Kreisen Segeberg und Pinneberg kamen in das Autohaus Schwerdtfeger nach Henstedt-Ulzburg.



„Motivierte Mitarbeiter kommen gern zur Arbeit. Geld ist dabei nicht alles. Wir konnten Denkanstöße geben, wie Führungskräfte die Motivation ihrer Mitarbeiter erkennen und sie fördern. Dies hilft Unternehmen, ihre wertvollen Fachkräfte langfristig an sich zu binden“, so Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn.



In seinem mitreißenden Vortrag zeigte der Lübecker Kommunikationstrainer Eric Andersen auf, wie wichtig eine gute Kommunikation und eine angemessene Wertschätzung zur Motivation der Mitarbeiter ist. Andersen, der auch Spitzensportler der ersten Fußballbundesliga begleitet, analysierte kurzerhand den Verhaltenstyp einiger anwesender Gäste und gab viele Thesen zum Nachdenken über das eigene Verhalten als Führungskraft mit.



An der anschließenden Gesprächsrunde nahmen Ulf Pielke vom HHG-Vorstand (Handel, Handwerk und Gewerbe Henstedt-Ulzburg) und Thomas Kenntemich teil. Ulf Pielke bestätigte der Moderatorin Michaela Bagger, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Elmshorn, dass die Motivation der Mitarbeiter ein wichtiges Thema für Führungskräfte ist. Eine Einladung der Mitarbeiterfamilien zu einer gemeinsamen Feier kann mehr Mitarbeiterbindung schaffen als eine bloße Gratifikationszahlung. Thomas Kenntemich empfahl den Unternehmen ihren Personalbedarf systematisch zu analysieren. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen erkennen Vorgesetzte, was die Mitarbeiter bewegt und welche Potenziale gefördert werden sollten. Auch gute Rahmenbedingungen wie sichere Arbeitsverhältnisse, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsangebote oder Gesundheitsfürsorge können die Mitarbeitermotivation erhöhen.



Für eine tolle Stimmung unter den Gästen sorgten auch die Improvisationskünstler der Comedy Company. Zwei Schauspieler griffen zwischen den Beiträgen die Gesprächsinhalte komödiantisch auf. Beim anschließenden „Get together“ gab es noch reichlich Gesprächsstoff zwischen den Beteiligten und den Gästen.



Foto: v.l.n.r.: Oke und Daniela Schwerdtfeger, Eric Andersen, Thomas Kenntemich, Michaela Bagger und Ulf Pielke.

Veröffentlicht am: 10.01.2013