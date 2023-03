Motorisierter Sonnenschutz für Ihr Unternehmen

Norderstedt (sw/lm) Der Sommer ist da, die Sonne heizt die Räume auf, belastet das Mobiliar und die Böden mit UV-Strahlung und blendet beim Arbeiten am Computer. Mit der komfortablen Sicht- und Sonnenschutz- Anlage von WireFreeTM lässt sich schnell und unkompliziert der Sonnenschutz fernsteuern.



Das kabellose Motorkonzept mit qualitativem Bedienkomfort ist Sicht- und Sonnenschutz- Technologie auf höchstem Niveau. Der wiederaufladbare Li-Ionen-Akku in der Fernsteuerung besitzt eine extra lange Lebensdauer, Made in Germany, und spendet lange Zeit Energie. Außerdem wird die Anlage ohne aufwändige Renovierungsarbeiten angebracht.



Schutz und Sicherheit

Das Konzept von WireFreeTM lässt sich hervorragend in Smart Home/Office Lösungen integrieren. Per Smartphone, Tablet, PC oder anderen Funk-Fernbedienungen ist der Sonnenschutz problemlos steuerbar. Dies eignet sich besonders gut für schwer erreichbare Fenster und auch für Fenster, die Besonders bei größeren Unternehmen spielt der Faktor Sicherheit eine große Rolle, sodass auch die SMART OFFICE Systeme höchste Sicherheit garantieren.



„Gerne beraten wir Sie bezüglich dieser Anlage und helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Systems für Ihr Unternehmen.“

Veröffentlicht am: 06.07.2017