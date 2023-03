„Mottos für Ihre perfekte Firmenfeier“

Hamburg (lh) Für viele Unternehmen ist die Planung von Firmenveranstaltungen ein zeitintensives Projekt, das Mitarbeiter bindet. Zur Umsetzung ist vielfach dann auch Know How von außen erforderlich. Die S.O.F.A GmbH hat sich genau darauf spezialisiert.



Neben München, Berlin und Plön ist die seit 2006 bestehende Zweigstelle der S.O.F.A GmbH in Hamburg ein fester Bestandteil der Veranstaltungsszene in dieser Region. „Wir setzen unseren Fokus ganz besonders auf Firmenevents, wie beispielsweise Tag der offenen Tür oder Mitarbeiterfeiern“, erklärt Zweigstellenleiterin Christina Moldt. Die S.O.F.A. GmbH greift auf einen großen Fundus an Spaßmodulen, Dekoration, Kostümen und Pagoden zu. Neben dem kompletten Cateringzubehör sind bei Familienfeiern mit Kindern Popcornmaschinen, Slusheismaschinen und Crépes- Eisen äußerst beliebt und umlagert. „Momentan liegen Mottoevents ganz hoch im Trend“, ergänzt Projektleiterin Inga Bähr. „Besondere Highlights sind zum Beispiel eine Western-Gaudi oder ein Piratenfest, da ist mit Sicherheit für jeden Mitarbeiter etwas dabei. Natürlich setzen wir auch außergewöhnliche Wünsche der Unternehmen um“, so Bähr weiter.



Module zum Selbstabholen

Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was die S.O.F.A GmbH an Dienstleistungen bietet. Auch wenn nur einzelne Module, wie eine Hüpfburg, für eine perfekte Feier benötigt werden, ist die S.O.F.A GmbH der ideale Ansprechpartner. Denn schon für kleines Geld können diverse Module direkt vom Hambuger Lager ausgeliehen werden. Auch Stehtische, Bierzeltgarnituren oder Heizstrahler sind kein Problem. „Seit der Einführung des Selbstabholerservice haben wir viele Privatkunden dazugewonnen“, erzählt Christina Moldt. Weitere Infos im Internet www.sofa-hamburg.de oder unter Tel. 040 / 50 74 05 65.

Veröffentlicht am: 20.11.2012