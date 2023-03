Mund-zu-Mund-Propaganda ist im Trend

Am 16.2.2011 startete das Chapter „Schinkelturm“ mit 18 Teilnehmern und 62 interessanten und interessierten Unternehmern in Norderstedt, um sich gegenseitig, mit Unterstützung einer erfolgreichen und seit 25 Jahren erprobten Strategie, mehr Aufträge zu verschaffen. Da nur ein Vertreter pro Branche in einer Gruppe ist, gibt es keine Konkurrenz und Loyalitätskonflikte. Schon in der kurzen Aufbauphase der Gruppe wurden von den engagierten Unternehmern 49 Empfehlungen gegeben und 12.485 Euro Umsatz generiert.BNI ist übrigens das einzige Netzwerk, in dem die Umsätze gemessen werden. Die Business-Frühstücke finden immer mittwochs von 7.00-8.30 Uhr im „Cup&Cino“ in Norderstedt statt.Foto: Jan Haeselich