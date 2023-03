Mut Motivation Machen

Unternehmerisches Denken und Handeln ist im Kern der Mut, die eigenen Träume anzupacken. Dieser Mut ist nicht angeboren, er entwickelt sich bei Menschen, die mutig sein wollen. Lutz langhoff zeigt in diesem Vortrag auf, wo die Wurzeln des Muts in unserer Person verankert sind und wie sie groß werden können. Sie werden sehen: sie besitzen die Grundlagen für echtes Feuer in ihrem Leben.





Lutz Langhoff ist mit seinen feurigen Vorträgen und Büchern im positiven Sinne ein Brandstifter für Mut im Leben. Dies speist sich aus seinen vier großen beruflichen Wurzeln. Er hat als Start-up-Berater und Leiter eines Business-Inkubators seit der Jahrtausendwende einige hundert Start-Ups begleitet. Davor war Lutz Langhoff in seinem “ersten Leben” über 12 Jahre Straßen- und Varietékünstler. Er ist zudem Diplomsoziologe mit Schwerpunkt Personalentwicklung und Organisationssoziologie. Er hat insgesamt acht Unternehmen gegründet (drei wieder stillgelegt, drei weiterverkauft und eins knallhart an die Wand gefahren). Heute zeigt Lutz Langhoff als Redner, Unternehmensberater, Universitätsdozent und Coach, wie Unternehmen und Menschen unternehmerisches Denken und Handeln mit Leidenschaft erreichen.

Veröffentlicht am: 12.10.2018