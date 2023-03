mymuesli Gründer zu Gast beim Marketing-Club am 20. Juli

Bad Segeberg (em) Marketingziele bleiben, die Wege dorthin variieren: Die Mehrheit der an der Studie „European Marketing 2020“ teilnehmenden Unternehmen strebt wie eh und je nach größerer Reichweite und/oder Bekanntheit. „Die meisten der befragten Unternehmen sehen für die Zukunft die Notwendigkeit einer umfassenden Marketingplanung, wie sie bislang nicht dagewesen ist“, fasst Christian Schult, Präsident des Marketing-Club Lübeck, den Zukunftsweg zusammen. Schult stellte heute die exklusive Studie der führenden Europäischen Marketingverbände in Bad Segeberg vor. Und kündigte einen weiteren spannenden Termin an: Einer der erfolgreichsten Player im Marketingmarkt 2016, mymuesli, wird am Donnerstag, 20. Juli in Bad Segeberg zu Gast sein. Daniel Setzermann, Director Marketing beim Gewinner des Deutschen Marketing Preises 2016, wird persönlich berichten, auf welchem Weg das Unternehmen die gekürte Marketing-Gesamt-Leistung erbringen konnte. Mitglieder der Marketing-Clubs als auch Gäste sind herzlich eingeladen.



Consumer generated content, performance marketing oder Purpuse driven Marketing – die Liste der aktuellen Trends im Marketing samt der Herausforderungen für morgen ist weitaus länger. Erste Lösungsansätze dafür bietet die Studie der Europäischen Marketingverbände „European Marketing 2020“: Nach der Erhebung, vor welchen Herausforderungen Marketing und Vertrieb im Jahr 2020 stehen werden, konnten Schlussfolgerungen und Handlungsvorschläge formuliert werden. Das Gesamtfazit der Untersuchung lautet: Durch die Digitalisierung vervielfältigen sich Möglichkeiten in Marketing und Vertrieb und machen damit die Ausgestaltung einer maximal individuellen Customer Journey nicht nur möglich, sondern zum Pflichtprogramm. Damit steigen die Anforderungen an eine qualitativ hochwertige, mit Messgrößen unterlegte Marketingplanung. Dazu fehlen jedoch noch häufig die entsprechenden Kompetenzen, sowohl als Fähigkeiten im bestehenden Mitarbeiterpool, als auch die Talente im Markt.



„Im Marketing-Club wollen wir Zukunftsthemen des Marketings bewegen und Denkanstöße für unternehmerische Entwicklungen geben – dazu gehört auch eine solche 8-Punkte-Liste, wie sie von den Verfassern der Studie für uns aufgestellt wurde“, leitet Schult die Vorstellung der Studie ein. Die Liste umfasst folgende Erkenntnisse:



• Markenstrategie & Markenführung: Kompetenzen solide, Umsetzung verbesserungswürdig!

• Digitale Kompetenzen: Der größte Engpass!

• Social Media Kompetenzen: Die Rückkehr des Content-Jedi!

• What you cannot meassure, you cannot manage - oder: Miss es, oder vergiss es!

• Talentmanagement und Förderung von Fähigkeiten: Eine Dauerbaustelle!

• CSR ruft: Die Rückkehr der Wertorientierung!

• Die ultimative Formel: Total Costumer Experience Management!

• Größte Herausforderung: Omnichannel-Management, integrierte Prozesse und IT-Anwendungen!



Insgesamt sind 285 CMOs, Senior Marketing Manager und Marketing- und Vertriebsleiter und -vorstände aus der Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Holland und Norwegen für die Studie befragt worden. Die quantitative Analyse wurden um 18 persönlich geführte, qualitative Interviews ergänzt. Herausgeber der Studie ist der Deutsche Marketing Verband e.V. aus Düsseldorf. Ihr Verfasser ist Ralf Strauß, Präsident des Deutschen Marketing Verband e.V. und Professor für Digitales Marketing & E-Business HSBA Hamburg. „Nicht ohne Stolz kann ich schon einmal ankündigen, dass Ralf Strauß im Herbst in Lübeck persönlich seine Studie detailliert erläutern wird“, freut sich Schult über eine weitere attraktive Veranstaltung des Marketing-Club Lübeck.



www.mc-hl.de/index.php/component/termine/?view=ausblick&id=0

Veröffentlicht am: 17.07.2017