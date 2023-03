Nachhaltige Betreuung mit Weitblick

Neumünster (sw/em) Der Name wetreu steht für die Konzentration auf das Wesentliche: Den Erfolg der Mandanten.



wetreu beschäftigt an ihrem Hauptsitz in Kiel und an verschiedenen Standorten im norddeutschen Raum ca. 550 Mitarbeiter. In der Zweigstelle in Neumünster stehen acht Mitarbeiter für die Wünsche der Kunden ein und bieten alle Leistungen eines klassischen Steuerberaters. wetreu bietet optimale Lösungen in der betriebswirtschaftlichen Beratung und der Wirtschaftsprüfung.



Von der Buchhaltung bis hin zur Jahresabschlussprüfung bekommen die Mandanten alles aus einer Hand. Die große Steuerberatungsgesellschaft hat den Vorteil, dass sich die Fachleute immer in den eigenen Reihen befinden, z. B. Spezialisten für internationales Steuerrecht. Dabei bietet wetreu den Service eines Steuerbüros vor Ort: Mandanten können ohne Termin vorbeikommen. Die Mitarbeiter nehmen sich für jeden Mandanten die Zeit für persönlichen Kontakt und den besten Service.



„Mandanten können zudem den Service unseres Online-Büros nutzen“, so Harald Klietz (Foto links). „Die Belege werden durch den Kunden eingescannt und übermittelt. So können beide Seiten immer auf die Belege zurückgreifen. Dieser Weg ist für beide Seiten kostengünstiger und schneller.“



Foto: (v.l.n.r.) Die Zweigstellenleiter Harald Klietz und Frank Wohler.

Veröffentlicht am: 28.07.2011