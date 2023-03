Nachhaltige Existenzgründung von der WEP unterstützt

Pinneberg (ab/lm) Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH berät Interessierte unabhängig und neutral auf dem Weg in die berufliche Selbständigkeit. Sie gibt Anregungen, vermittelt Kontakte und unterstützt mit ihrem kompetenten Netzwerk bei einer erfolgreichen Existenzgründung.



Alle Personen die überlegen, sich selbständig zu machen beziehungsweise ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, können jederzeit die kostenfreie Beratung durch die WEP nutzen. Eine Terminvereinbarung unter Telefon 04120-70770 ist erforderlich.



Fit für die Unternehmensgründung

Über die Gründungsberatung hinaus bereiten in zwölftägigen Workshops Fachleute aus der Praxis Gründungsinteressierte im ALGI und/oder ALGII-Bezug auf ihre Selbstständigkeit vor. Sie vermitteln Wissen zum Businessplan, zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, zur Preiskalkulation und Umsatzplanung oder Kundenakquise. Die Teilnehmer schreiben ihr eigenes Businesskonzept und diskutieren es mit Gleichgesinnten. Den Gründungsideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal, ob eigene Ideen, Franchise-Projekte oder Geschäftsübernahmen – das WEP Praxiscamp garantiert wesentlich verbesserte Startchancen. Es ist ein Baustein des Projektes „Startbahn: Existenzgründung“. Dieses wird von der Landesregierung Schleswig-Holstein und der EU gefördert. Weitere Informationen erhalten Gründungsinteressierte unter www.wep.de



Foto: Im Mittelpunkt des WEP Praxsicamps stehen Qualifizierungsangebote zu allen gründungsrelevanten Themen, die in diesem zwölftägigen Workshop gebündelt sind.

Veröffentlicht am: 29.05.2013