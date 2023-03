Nachwuchsförderung durch Casting-Wettbewerb

Hamburg (fg/sh) Die German Speakers Association suchte zum sechsten Mal im GSA Newcomer Casting, 2011 von Gaby S. Graupner (Past President GSA) ins Leben gerufen, den Nachwuchs-Speaker des Jahres.



Am 27. und 28. November stellten sich professionelle Redner und solche, die es werden wollen, in Hamburg mutig einer äußerst anspruchsvollen Jury bestehend aus Gaby S. Graupner (GSA Past Präsidentin), Michael Rossié (Bühnencoach und GSA Vize-Präsident), Francisca Garcia-Aval (Eventleitung Regenta GmbH) und Gerd Kulhavy (Geschäftsführer Speakers Excellence). Die teilnehmenden Redner erhielten dabei ein detailliertes Feedback zu ihren Vorträgen.



Die Aspekte

Hat er inhaltlich überzeugt? War die Präsentation lebendig mit guter Stimme und Körpersprache? Hat der Zuhörer etwas Neues erfahren? Hat er gelacht? Wurde er überrascht? Gibt es für diesen Vortrag eine Zielgruppe? Würde ein Unternehmen diesen Vortrag buchen? Dies waren die Aspekte, die die Jury für die Beurteilung der Teilnehmer zu Grunde legte.



Am Ende des zweiten Abends standen dann die sechs Finalisten fest, die nun auf dem voraussichtlich am 15. Januar 2019 stattfindenden GSA Business Forum neben weiteren Rednern der GSA auftreten werden. Ein Fachpublikum wird dann aus den Finalsten den „Newcomer des Jahres“ wählen.

Veröffentlicht am: 03.04.2018