Networkingevent BNI 19 in Bergedorf

04.02.2016 | 19:22 Uhr | TSG Sportforum Bergedorf | Billwerder Billdeich 607, 21033 Hamburg TSG Sportforum



Bergedorf (em) Wenn Sie als Unternehmer neue Kontakte knüpfen möchten, ist das BNI 19 in Hamburg-Bergedorf die perfekte Plattform für Sie. Lernen Sie Unternehmer aus der Region Hamburg kennen, vernetzen Sie sich untereinander und möglicherweise bahnen sich damit erfolgreiche Geschäftsbeziehungen für Sie an.





Das Chapter Salix ist der Gastgeber für dieses BNI 19. Das besondere Thema dieses Events ist das netzwerkübergreifende Kontakte knüpfen mit den Mitgliedern verschiedener Hamburger Initiativen, Wirtschaftsverbände und Vereinigungen sowie des BNI und anderen interessanten Netzwerken, im Rahmen der Internationalen Netzwerkwoche 2016.



Was erwartet Sie?

• Viele interessante Kontakte

• Ausgewählte Getränke

• Und lassen Sie sich von weiteren Aktionen überraschen.



Melden Sie sich bitte direkt auf der Website des Veranstalters unter folgendem Link an:



http://bni-hamburg.com/eventdetails.php?eventId=117479



Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gäste.



Herzliche Grüße

Thomas Preugschat







Veröffentlicht am: 28.01.2016