Netzwerken auf der B2B NORD

Kaltenkirchen (lr/sw) Ein Stand mit vielen neuen Kontakten! Der Businessclub Kaltenkirchen hat auch auf der dritten B2B NORD wieder viele Kontakte knüpfen können, um die Branchenvielfalt noch mehr auszuweiten.



„Dieses Jahr an unserem Stand konnten Lars Engel von der STG Steuerberatung und Treuhand GmbH sowie Neumitglied Doritt Barth, Marketing & Webdesign, über unsere gemeinsame Arbeit berichten und dadurch viele neue Kontakte knüpfen“, erzählt Veronika Podzins von Versicherungsmakler Podzins GmbH & Co. KG, die ebenfalls an der B2B NORD teilnahm. Wer es nicht auf die Messe geschafft hat, aber trotzdem nähere Informationen über den Businessclub Kaltenkirchen erhalten möchte, bekommt diese auf der Website www.bck-sh.de. Dort finden Interessierte auch eine Auflistung der Termine, an denen sich Unternehmer aus verschiedenen Branchen untereinander austauschen und über spannende Themen reden und diskutieren. „Gäste sind bei den Treffen immer herzlich willkommen“, so Geschäftsführerin Veronika Podzins abschließend.

Veröffentlicht am: 24.07.2014