Netzwerken  dabei sein ist alles!

Kaltenkirchen (em/lr) Netzwerke sind große oder kleine Informationsbörsen, aber auch Treffpunkte, um wertvolle und nachhaltige persönliche Kontakte aufzubauen. Die einen mögen es eher unverbindlich, andere wünschen sich echte Begegnungen. Manche wollen Umsatz generieren und andere wünschen sich Ideen für den eigenen Vertrieb.



Die Erfahrungen des businessclub Kaltenkirchen in den vergangenen acht Jahren zeigen, dass die ursprüngliche Vorstellung, wie das Netzwerk entstehen soll und was es bietet, bei Gründung dessen, über die Jahre als Fundament festigt. Das „Netzwerk Haus“ bildet sich durch die vielen Begegnungen und sehr netten bck-Mitglieder. Das ist eine tolle Grundlage für die weitere Entwicklung des businessclubs. Beim bck ist der Erfahrungsaustausch und vertrauensvolle Umgang miteinander nach wie vor im Vordergrund. Ausgerichtet ist weiterhin die Verbindung mit der Stadt Kaltenkirchen und deren Unternehmen bis nach Hamburg und den angrenzenden Gemeinden. Ab August startet der bck mit Vorträgen, um die existenziellen Themen Unternehmensnachfolge, Versicherungen, Finanzen, Gesundheit, Vertrieb, Marketing und Steuern für einzel bis mittelständische Unternehmen. Der nächste Abend zum netzwerken ist am 25. August um 19 Uhr. Der businessclub Kaltenkirchen freut sich auf seine Gäste und interessante Gespräche.



Foto: Im bck können Gäste ausgezeichnet netzwerken und

Veröffentlicht am: 16.07.2014