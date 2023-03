Netzwerken ist eine langfristige Angelegenheit

Norderstedt (em/mp) „Uns wurde oft eine Frage gestellt: „Ist es gut, die Netzwerkgruppe in regelmäßigen Zeitabständen zu wechseln, um die Chancen auf gute Empfehlungen zu maximieren?“, erklärt Executive Direktorin Perdita Habeck (Foto). „Unsere Antwort ist: Nein. Dies nennt man Netzwerken der verbrannten Erde.“



Habeck weiter: „Das sind die Jäger, die nur am eigenen Gewinn interessiert sind. Es ist so, als wenn man ein Apfelbäumchen pflanzt, wenn es nach 4 Wochen noch keine Früchte trägt, es ausgräbt und an anderer Stelle wieder einpflanzt usw. bis es eingegangen ist.“ Um Vertrauen aufzubauen, braucht es Zeit.

„Es gibt viele Beweise dafür, je länger Sie in einer Netzwerkgruppe sind, umso mehr Geschäfte erhalten Sie. Dr. Ivan Misner, der Gründer von BNI, hat eine Studie durchgeführt, die zeigte, dass bei einer Mitgliedschaft von ein bis zwei Jahren der Wert der erhaltenen Empfehlungen 50x höher war, als bei einer Mitgliedschaft von weniger als einem Jahr“, so Habeck. „Die Wahrscheinlichkeit 100 oder mehr Empfehlungen zu bekommen, verdoppelt sich mit jedem weiterem Jahr in einer festen Netzwerkgruppe.



Wenn Sie Interesse haben, sich in guten Zeiten vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, um dann in schlechten Zeiten ein starkes Team zu haben, besuchen Sie doch ganz unverbindlich die Teilnehmer des BNI-Chapters „Schinkelturm“, die sich immer mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino Norderstedt treffen.“



Foto: Beatrice Hermann

Veröffentlicht am: 29.02.2012