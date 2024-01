Veröffentlicht am 17.01.2024

Bad Segeberg (em) „Gutes Netzwerken macht Spaß“, so lautet ein Zitat von den Mitarbeiterinnen vom Verein „Wir sind Fella“. Der Verein initiiert seit 2019 Frauennetzwerke im ländlichen Raum. Die Fella Netzwerke sind einzigartig, da sie Regionalität mit hoher Professionalität verbinden. Ein Netzwerk, auch Fella-Circle genannt, ist so aufgebaut, dass bei der beruflichen Entwicklung die Bedürfnisse von Frauen in spezifisch ländlichen Regionen berücksichtigt werden. In dem Fella-Circle liegt der Fokus auf drei Aspekten: Netzwerkaufbau und-pflege, intensiver Austausch zwischen den Frauen und zukunftsweisende Inhalte. Externe Expertinnen geben dafür Impulse, gleichzeitig teilen die Mitgliederinnen ihre Kompetenz in sogenannten Master-Mind-Runden.

Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bad Segeberg, Inge Diekmann, soll so ein Frauennetzwerk, d.h. Fella-Circle für selbstständige und freiberufliche Frauen in Bad Segeberg und Umgebung aufgebaut werden. „Wir möchten Frauen ansprechen, die bereit sind, die Herausforderung anzunehmen, um in Selbstverantwortung eine Veränderung zu bewirken.“, so Philippa von Engelbrechten, die den Circle als Coachin begleiten wird. Sie wird das Netzwerk mit modernen Arbeits- und Innovationsmethoden methodisch stärken und durch Impulse und geleitete Reflexionsrunden das Wachstum jeder einzelnen Frau unterstützen.

Wenn Sie die Zukunft Ihrer Arbeit selber in die Hand nehmen, aktiv die gesellschaftlichen Veränderungen in Ihrer Nähe mitgestalten und Verantwortung übernehmen wollen, dann sind Sie bei diesem Projekt genau richtig.

Die Auftaktveranstaltung, der Kick Off – Termin für den Fella-Circle für selbstständige und freiberufliche Frauen, findet am 15.02.2024 um 17.00 Uhr im WortOrt/Gartenzimmer, Oldesloer Straße 20 (Eingang Bücherei, oder über den Seminarweg), in Bad Segeberg statt. Es folgen monatliche digitale Treffen mit einer Dauer von 1,5 Stunden, insgesamt 6 Online-Termine. Ein Halbzeit-Präsenztermin ist am 20.06.2024 von 17-20 Uhr im WortOrt/Gartenzimmer geplant. Das Projekt läuft über einen Zeitraum von neun Monaten. Es könnten insgesamt 12 Frauen teilnehmen, bei Interesse bitte bis zum 09.02.2024 anmelden, unter https://form.campai.com/yWBDLvtjYpXn

„Nach meiner Recherche besteht bei vielen Frauen, die selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind, der Wunsch, sich zu vernetzen“, so Inge Diekmann, die neben dem Fella-Circle auch informelle Netzwerktreffen vor Ort ermöglichen möchte. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Segeberg steht Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung und ist erreichbar unter gleichstellungsstelle@badsegeberg.de oder 04551 965 652.