10.09.2015 | 09:00 Uhr | Hamburg City | Glockengießerwall 17



Hamburg City (em) Netzwerken ohne Frust



Netzwerken ist inzwischen schon zu einem gesellschaftlichen MUSS geworden, und viele verbinden damit Erfolg für sich selbst oder einen weiterführenden Input für die beruflichen Prozesse. Zweifelsohne kann das so sein, allerdings ist Netzwerken "harte Arbeit"; nichts läuft einfach so bye-the-way, schon gar nicht, wenn bestehende Netzwerke im Umbruch sind und / oder der Wettbewerb zwischen den Netzwerkangeboten unüberschaubar ist. Was ist also machbar, und wie findet man sich im Dschungel der Netzwerke zurecht.



Mögliche Inhalte:

Netzwerkgründung /-aufbau

- Netzwerkrecherche: eine Lücke schließen?

- Gründung eines Netzwerkes: von der Idee zum Modell

- Alleinstellungsmerkmal des neuen Netzwerkes

- Entwicklung von Strukturen, Regeln oder Netzwerk-Kultur

- Aufbau einer Regionalstelle: eigenständig oder abhängig von der Zentrale?

- Netzwerken in den unterschiedlichen Kontexten

- Identifikation mit dem Netzwerk - Identifikation mit Netzwerken

- Was will man selbst, welche Erwartungen / Ziele sollen erfüllt / erreicht werden?





Netzwerkumbau

- Netzwerk im Wandel: Neupositionierung aber wie?

- zukunftsfähiges Netzwerken: sind die bestehenden Strukturen noch attraktiv?

- überholte Netzwerk-Kultur: Spagat zwischen Tradition und Moderne

- Reflektion: Aufgaben und Zielstellung des Netzwerkes neu überdenken

- Außenwirkung erhöhen

- Mitglieder- und Nachwuchssuche: gewinnen und binden

- neue Mitglieder einbinden: Anpassung oder Mitgestaltung

- Wie viel Mitgestaltung ist gewünscht? Wie viel verträglich?

- das Netzwerk interessant gestalten: wie und wodurch?

-Netzwerk zwischen Eventagentur und Wissensaustausch-börse

- Neue Netzwerkqualität: Führungsarbeit des Vorstandes

- Reaktivierung alter Stärken

- Anknüpfen an die ursprüngliche Idee: den Sinn neu kreieren





Netzwerksuche

- Netzwerken mit anderen Netzwerken

- Welches Netzwerk soll es sein: Recherche und Auswahl

- Welche Strukturen, Regeln oder Netzwerk-Kultur liegen vor? Passt das zusammen?

- Eintritt in ein bestehendes Netzwerk

- Kooperation mit einem anderen Netzwerk

- Identifikation mit dem Netzwerk - Identifikation mit dem Netzwerken

- Was will man selbst, welche Erwartungen / Ziele sollen erfüllt / erreicht werden?

- Welcher Netzwerktyp bin ich? Mitgestalter oder Konsument?

- Netzwerk als Ausdruck sozialer Zugehörigkeit

- Netzwerk als Ausdruck von Synergiebildung





Netzwerken ist ein hoch kreativer und kommunikations-intensiver Prozess. Egal ob privat, ehrenamtlich oder beruflich: es gilt möglichst viele Kontakte zu knüpfen und

diese dann für die eigenen Ziele zu nutzen.



Kommunikation: professioneller Beziehungsaufbau

- Woran erkennt man nun, welcher Kontakt wirklich nutzt?

- Wie geht man vor, mit System oder einfach so?

- Was macht man mit den geknüpften Kontakten? Wie wertet man diese aus?

- Vom Kontakt zur Beziehung

- Welche Funktion soll der Kontakt haben / bieten?

- Welche Beziehung will ich herstellen?

- Uneigennützigkeit oder Realisierung unbewusster Wünsche?

- Was unterscheidet ein Netzwerk von einer Gruppe, einem Team????

- Wie kann ein klarer Rahmen fürs Netzwerken entwickelt werden?

- Wie kann ein klarer Rahmen fürs Netzwerken kommuniziert / realisiert werden?

- Transparenz und Offenheit

- Netzwerk als Ausdruck sozialer Zugehörigkeit



Netzwerken funktioniert nur, wenn das Geben und Nehmen auf Vertrauen basiert, und wenn Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Konkret bedeutet das Beziehungen aufbauen.



Vertrauensbildung durch Kooperation

- Wie stellt man Kontakte her, welche Haltung haben die einzelnen Netzwerkpartner: Kooperation oder Konfrontation?

- Wie handelt man die Kooperation aus?

- Wie kann man Konfrontation ggfs. in Kooperation verwandeln?

- Wie kontinuierlich muss Vertrauensbildung sein?

- Wie realisiert man den gewünschten gemeinsamen Nutzen, die angestrebte WIN-WIN-Situation

- Was sind Frust-Treiber beim Netzwerken?

- Wie können diese Frust-Treiber konstruktiv in Netzwerk-Treiber umgewandelt werden?





Zielgruppe:

alle die beruflich und / oder ehrenamtlich netzwerken



Eckdaten:

1 Tag: 10.09.2015, max. 8 Teilnehmer

600,00 EUR zzgl. MwSt

20095 Hamburg, Glockengießerwall 17



Kontakt und Information:

Dr. Dämmrich Unternehmensberatung GmbH

Dr. Kirsten Jensen-Dämmrich

k.jensen@daemmrich.de oder 0171-7442718

www.daemmrich.de









Veröffentlicht am: 23.07.2015